Rubén Martín señala a Florentino Pérez como el responsable de cambiar al Real Madrid: "Es el momento"

El Clásico de este domingo 11 de mayo de 2025 puede haber dejado en bandeja el título al Barcelona, que ha doblegado de nuevo al Real Madrid (4-3) en un duelo loco en el que pasaron mil cosas, empezando por la remontada blaugrana al 0-2 inicial y acabando por un tiempo extra en el que los blancos pudieron empatar, luego el Barça marcó el quinto y hubo trifulcas en los banquillos.

Remontada azulgrana

Para llevarse los tres puntos del cuarto Clásico de la temporada, el Barcelona tuvo que remontar el 0-2 inicial que había puesto en apenas quince minutos Kylian Mbappé. El galo, la gran nota positiva del Real Madrid, anotó los tres tantos de su equipo y suma ya 27 en Liga adelantando a Robert Lewandowski en la pelea por el pichichi. Sin embargo, el Barcelona reaccionó y con cuatro zarpazos de Eric García, Lamine Yamal y Raphinha en dos ocasiones mandó el encuentro al descanso con 4-2.

EFE Los jugadores del Barcelona celebran con su afición la victoria en el Clásico

El futuro de Ancelotti

Esta derrota acaba también con cualquier posibilidad de que Carlo Ancelotti siguiera en el Real Madrid la próxima temporada. El italiano dejará el banquillo cuando acabe LaLiga y su lugar lo ocupará un Xabi Alonso que ya se ha despedido del Bayer Leverkusen. La gran incógnita está en saber cuándo se harán oficiales la salida de uno y la llegada del otro y, sobre todo, en conocer quién se hará cargo del conjunto blanco en el Mundial de Clubes.

EFE Xabi Alonso se despide de los aficionados del Bayer Leverkusen.

La opinión de Rubén Martín

Este domingo en El Tertulión, Rubén Martín ha analizado el partido entre el Barcelona y el Real Madrid y la situación en la que queda el conjunto blanco con la derrota. Toca pensar ya en la próxima temporada con Xabi Alonso a los mandos y cree que es el momento de que una persona tome las riendas de la entidad y tome una serie de decisiones.

"Si me pides un titular te diría que es el fin de una era, que es la era de Ancelotti, la etapa más gloriosa en un banquillo en la historia del Real Madrid o con más títulos por lo menos. No sé si es el principio de otra. Y si fuera el principio no sé si es la Xabi Alonso o del Barça de Flick o de una competencia como la de Messi-Cristiano entre Lamine Yamal y Mbappé. Tengo la duda de si Rodrygo se ha borrado si me preguntas algo del partido. Y yo creo que es el momento de Florentino Pérez. Ha habido un momento en la temporada para que Vinicius fuera Balón de Oro, para que Mbappé demostrara por qué hubo tanta ilusión con su llegada, para que Ancelotti arreglara los problemas y yo creo que ahora es el momento de Florentino Pérez y saber qué va a hacer con esta plantilla".

