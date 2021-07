Schlichting: “No conviene tentar a la suerte; algún joven se puede jugar la vida con tanta tontería"

Muy buenos días España, desde las Palmas de Gran Canarias, bienvenidos a un programa especial, lleno de sol y luz, desde las Islas Afortunadas, que este año nos necesitan más que nunca en nuestros planes de vacaciones. Viajemos a nuestras islas, viajemos por la península, ayudemos a tantas familias y empresas que lo necesitan.

...Y seamos prudentes, porque, señoras y señores, la incidencia del virus está desbocada y ya hablan los expertos de quinta ola en España, qué desgracia. No es lo mismo que antes, es verdad, las UVI están muy por debajo de su capacidad y los jóvenes no enferman con la misma virulencia, pero justo éstos, que no están vacunados, están viéndose contagiados rápidamente y en grandes cantidades, la mitad de ellos con la variante delta del coronavirus. En Cataluña la subida del índice de incidencia está siendo especialmente alta y alcanza los 296 casos por cada 100.000 habitantes, seguida de Cantabria, con 242. Recordemos que el índice de alarma es 250. Sólo cinco comunidades permanecen por debajo de los 100, Castilla La Mancha, Galicia, Madrid y Murcia. Parece que lo que está ocurriendo en Cataluña podría ser la consecuencia de las fiestas de San Juan y los viajes de fin de curso famosos. Como reacción, algunas de las grandes discotecas de Cataluña ha anunciado que no abrirán sus puertas. Castilla León ha parado la desescalada en las medidas y la mayoría de las autonomías están estudiando cómo parar los contagios entre menores de 30 años.









Desde enero pasado no se experimentaba un incremento de incidencia como el que estamos viviendo. Ayer la cifra de incidencia llegó a 152 casos por cien mil habitantes, un 60 por 100 más que hace una semana. La ocupación hospitalaria sigue a la baja, con las UCI al 6,3 por cien, sin problemas, pero no conviene tentar a la suerte, porque los jóvenes contagian a los mayores, especialmente a los no vacunados, y no cabe descartar que algún joven se juegue la vida con tanta tontería.

Al borde del infarto por la selección

Y si el virus tiene caprichos, y nos da sustos, no os cuento la selección. Al borde del infarto nos tuvieron contra Croacia, pero lo de ayer con Suiza, fue de aurora boreal. Un partido largo y aburridísimo, pero con un pinchazo en el estómago porque el 1 a 0 inicial no era suficiente para dormirse en los laureles, y la selección lo hizo. Claro, pasó lo que nos pasa siempre, remontaron los suizos, empataron a uno, se cerraron en la defensa, se pusieron correosísimos, y los nuestros como locos, venga a atacar, venga a puerta, y el Sommer ese, el portero suizo, venga a pararlas, que era para matarlo. Luego vinieron los cuatro minutos de descuento, y nada. Y después la prórroga, y nada de nada. Ellos, agotados de correr y nosotros, agotados de sufrir y llegamos a los penalties.

Nos salvó Unai Simón, con sus maravillosos bailes de tribu africana, dando saltitos por la portería, que los asustó a todos, y nos puso Oyarzábal en la gloria, que hay que ver los vascos, lo españolísimos que son.









