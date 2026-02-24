Courtois, decepcionado con las palabras de Mourinho: "No podemos justificar un presunto acto de racismo con una celebración"

El madridista no quiso atacar a Jose Mourinho por sus críticas a Vinícius por su forma de celebrar su gol en Da Luz, aunque sí reconoció que está decepcionado con él.

"Mourinho es Mourinho y, como entrenador, siempre vas a defender tu club y lo que a ti te ha dicho tu jugador. Lo único que a mí me decepciona un poco es usar el festejo porque ahí 'Vini' no hizo nada malo. Creo que no podemos justificar un presunto acto de racismo con una celebración", apuntó.

"Siempre va a ser palabra contra palabra. Ellos van a creer en lo que dice su jugador y nosotros estamos al 100% con Vini porque yo sé que Vini lo ha escuchado 100%, lo ha dicho muchas veces y yo creo en Vini en eso a 100%", setenció