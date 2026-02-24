PREVIA CHAMPIONS
Courtois, decepcionado con las palabras de Mourinho: "No podemos justificar un presunto acto de racismo con una celebración"
El guardameta del Real Madrid habló de lo ocurrido en Lisboa entre Vinicius y Prestianni
Javi Pascual
Madrid - Publicado el
1 min lectura0:28 min escucha
El madridista no quiso atacar a Jose Mourinho por sus críticas a Vinícius por su forma de celebrar su gol en Da Luz, aunque sí reconoció que está decepcionado con él.
"Mourinho es Mourinho y, como entrenador, siempre vas a defender tu club y lo que a ti te ha dicho tu jugador. Lo único que a mí me decepciona un poco es usar el festejo porque ahí 'Vini' no hizo nada malo. Creo que no podemos justificar un presunto acto de racismo con una celebración", apuntó.
"Siempre va a ser palabra contra palabra. Ellos van a creer en lo que dice su jugador y nosotros estamos al 100% con Vini porque yo sé que Vini lo ha escuchado 100%, lo ha dicho muchas veces y yo creo en Vini en eso a 100%", setenció
Temas relacionados
Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
LO MÁS ESCUCHADO EN TDJ
Visto en ABC
Preguntan a Albert Rivera si va a volver a la primera línea de la política nacional y es claro
El expolítico de Ciudadanos dimitió en 2019 tras el batacazo electoral de su formación en la repetición electoral de ese año