Unai Simón: "Hay que borrar rápido los errores, tenemos que ganar esta Eurocopa"

La selección española disputara la quinta semifinal de la Eurocopa de su historia, tras eliminar a Suiza en la tanda de penaltis posterior al empate a un tanto, con dos penaltis detenidos por Unai Simón y un lanzamiento arriba de Ruben Vargas (1-3).

Jugar en superioridad numérica desde el minuto 77 por la expulsión de Remo Freuler, no impulsó el triunfo de España que se topó con Sommer en la prórroga. Suiza que había eliminado en la tanda de penaltis a Francia, desaprovechó los fallos de Sergio Busquets y Rodri, creció la figura salvadora de Unai Simón y Mikel Oyarzabal firmó el pase a semifinales.

?? ¿Podemos resumir la emoción, la tensión, la alegría de una tanda de penaltis ganada en tan solo 4 fotos?



?? No, no se puede. Pero vamos a intentar al menos que podáis sentir lo que hemos sentido en el Estadio de San Petersburgo.



???? ¡¡VAAAAAAMOOOSSSS!!#SomosEspaña#EURO2020pic.twitter.com/dxLzqwDIk6 — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) July 2, 2021









"Creo que el fútbol ha sido justo y claros vencedores de esta eliminatoria. Al final hay que borrar rápido los errores, igual con los aciertos, porque ya llega el rival de semifinales. Mañana ya a resetear y empezar de 0".



"Hay que ganar esta Eurocopa"

"Creo que hay que tener la mentalidad de que los partidos cada uno es una cosa. Para el partido de semis hay que ir igual que hoy. Solo un pensamiento, ganar. Tenemos un futuro cercano, ganar esta Eurocopa".

MVP y rabia acumulada

"Me he venido un poco arriba, al final lo que me pedía el cuerpo. Es un momento bastante eufórico y la rabia la saco al exterior. El MVP se lo habría dado a Sommer, ha hecho un gran partido durante los 120 minutos".