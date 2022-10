Schlichting, sobre la ley Trans: "Capacita para decidir sobre la identidad sexual sin tener asistencia médica"

Vídeo

Desde luego que las personas Trans existen y necesitan un tratamiento quirúrgico, hormonal y terapéutico. Pero eso no tiene nada que ver con imponer a una sociedad un modo de pensar por razones ideológicas.

Concretamente yo me niego a decirles a mis hijos que los cromosomas no importan para saber de qué sexo eres, que no importan los genitales para saber de qué sexo eres o que no importa la capacidad reproductiva para saber de qué sexo eres. Eso es irracional es un constructo que es hora de denunciar, ya que el problema de esta ley es que nos impone este constructo y deja solos a los menores, adolescente y jóvenes. Porque los capacita para tomar una decisión sobre su identidad sexual sin tener ninguna asistencia médica y a partir de los 16 años, sin ningún tipo de asistencia jurídica o de los padres.

Se trata de una decisión gravísima que conlleva mutilaciones irreversibles de por vida. Y que por razones ideológicas no podemos acceder a esta presión.