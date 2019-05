Schlichting: "Si llevas una vida ahorrando y pagando impuestos, tienes que pagar una vez muerto"

Vídeo

Todos los actos de Pedro Sánchez apuntan a la radicalización. Desde los anuncios de los impuestos confiscatorios hasta el nombramiento de dos candidatos del Partido Socialista Catalán para las presidencias del Congreso y del Senado. Manuel Cruz es partidario del federalismo y dice que no ve la unidad de España como una obligación perpetua. Hay que decir que es esa una posición muy española porque ya en tiempos de la Primera República Cartagena y Murcia, entre otras ciudades, se independizaron de España y se declararon una a otra la guerra, lo que ratifica que no vamos para delate, sino para atrás.

Por su parte, Meritxell Batet ya rompió en su día la disciplina de voto del PSOE para apoyar el referéndum en Cataluña y lo que ella llama el derecho a decidir. Así lo ha recordado Inés Arrimadas.

Menudo panorama señores, el mismo con el que Pedro Sánchez ha pedido ayer, con toda soltura, que PP y Ciudadanos se abstengan para que él gobierne. El de “no es no”, esto no hay quien lo entienda.

No vamos a saber nada, sin embargo, hasta después del domingo próximo, porque no habrá pactos hasta que se vote. Nadie quiere perder ni un asiento.

El que se frota las manos es Iglesias, con tu dinero y con el mío, claro, que el suyo ya lo ha empleado en su chalet. Dice que reclamará el peso que tiene y que tratará de poner de moda el artículo 128 de la Constitución. Este artículo afirma dice que toda la riqueza queda subordinada al interés social. A él le gusta porque le recuerda eso de Chávez cuando paseaba por las calles, señalaba un edificio y decía “confísquese”, šconfisquese”. Al menos con estas declaraciones sabemos por dónde va el líder de Podemos, que parecía una monja de la caridad en el debate de televisión para las anteriores elecciones. Se le olvida sin embargo que, además del 128, la Constitución tiene el artículo 33.1 que reconoce como derechos la propiedad privada y la herencia.

Esto de hablar de dineros ajenos con mucha liberalidad y desenfado también se les pega a veces a los del PSOE, que llegan a las autonomías dispuestos a subir los impuestos y colocar el de sucesiones donde no lo hubiese. Ya nos lo han advertido en Madrid, concretamente Ángel Gabilondo. Tan contentos estábamos con un impuesto de sucesiones inexistentes que envidiaban los catalanes o los andaluces y que ahora se prometía en Andalucía con el nuevo tripartito: que si llevas una vida entera ahorrando para tus hijos y pagando tus impuestos, no tienes que volver a pagar una vez muerto para que ellos hereden. Pero esto no les gusta. Ahorrador, que eres un ahorrador egoísta.

Ya veremos lo que pasa, porque con los políticos nunca se sabe, pero todo apunta a que habrá gobierno en solitario del PSOE con los apoyos de la extrema izquierda y los independentistas. La Esquerra, pese a que vetó el nombramiento de Iceta como senador, le ha quitado hierro al asunto y reitera que eso no quita para que invista a Pedro Sánchez. El portavoz de la formación, Gabriel Rufián, ha dicho que lo de Iceta es un “chubasco”. Concretamente se ha referido a “un chubasco que tiene que pasar rápido” y que en ningún caso supondrá un freno a la investidura de Sánchez que pudiera desembocar en una repetición electoral, porque esto aumentaría el riesgo de que “el fascismo vuelva al poder”. Rufián ha confirmado que ya ha hecho contactos con la portavoz socialista Adriana Lastra y que también se han visto la vicepresidenta Carmen Calvo y el vicepresidente del gobierno catalán, Pere Aragonés. La ministra portavoz Isabel Celaa aclaró, a su vez, que tampoco por el lado socialista hay objeciones, a pesar del veto a Iceta, que pelillos a la mar, y que la designación de Sánchez no corre peligro. Miel sobre hojuelas. El presidente en funciones ha conseguido centrar su imagen: se ha situado entre ERC a su izquierda y Ciudadanos a su derecha y, tras la detención de Josu Ternera, va lanzado hacia las elecciones del próximo fin de semana.