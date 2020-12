Schlichting: “El indulto ha sido uno de los puntos en la negociación para que ERC apruebe los Presupuestos"

Vídeo

“Muy buenos días, España.

Es cinco de diciembre y hace un frío que pela. Dora, se llama esta borrasca que está sembrando de nieve los sistemas montañosos, desde el Pirineo a Sierra Nevada, y que nos trae el verdadero invierno, aunque hasta el día 21 no entre oficialmente la estación. Abrigaos, evitad las carreteras y a escuchar la radio.

Gracias por estar ahí. Hoy Todos los que hacemos ‘Fin de Semana’ os damos las gracias de verdad porque, según el Estudio General de Medios, somos 70.000 más, concretamente, a esta hora, 773.000 personas oyendo ‘Fin de Semana’. Gracias de corazón, hemos cogido impulso para trabajar con más ilusión si cabe.

LA NAVIDAD Y EL LÍO DE LOS "ALLEGADOS"

En este puente de restricciones ya sabemos que las Navidades serán en Comunidades Autónomas confinadas perimetralmente y con restricciones en el número de personas que se junten, con toque de queda incluido. Ahora se ha organizado una polémica estéril sobre los invitados que pueden sumarse en una casa. El follón viene porque el ministro Illa habla de allegados en lugar de familiares, por razones de corrección política. Que hay que ver cuánta tontería tenemos encima.

La cosa es graciosa porque hasta el presidente socialista de Aragón Javier Lambán, dice que no entiende. Al final, los presidentes de las comunidades, que son los que acaban asesorando a la gente, han vuelto al vocabulario tradicional.

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias (i), y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, durante la rueda de prensa ofrecida este miércoles. EFE/Kiko HuescaKiko Huesca

¿OTRA MENTIRA CON LA VACUNA CONTRA LA COVID-19?

Y Pedro Sánchez nos sigue vendiendo la vacuna. Ya anunció que la tendríamos, después, que habría un plan de vacunación, luego, que primero irían los sanitarios y los ancianos de las residencias, yahora dice que en verano estaremos vacunados 20 millones de españoles.

Los médicos dudan de que el sistema nacional de Salud aguante semejante tirón, pero sobre el papel y en los micrófonos todo va bien. Convendría que el presidente refrenase sus expansiones porque el Consejo de Transparencia acaba de expresar, en una resolución con valor jurídico, que mintió el pasado mes de mayo cuando dijo, en plena pandemia, que la universidad John Hopkins situaba a España “en el puesto quinto del mundo en la realización total de test”.

Ya entonces fueron palabras polémicas pero el ministro de Sanidad, Salvador Illa, salió en defensa del presidente y repitió: “El dato es correcto, es el que da la Universidad John Hopkins”. El sábado posterior a las declaraciones, la cadena americana CNN preguntó sobre el origen y la veracidad del ranking, sin embargo Pedro Sánchez no contestó a la interpelación. Ahora, Transparencia, que depende del Ministerio de Política Territorial, afirma que los datos nunca existieron. El organismo oficial es el mismo que ha reclamado sin respuesta los nombres del famosos consejo de expertos que se supone asesora al Gobierno en la pandemia y que ha pedido sin resultados el nombre de las personas que acompañaron al presidente en un vuelo del Falcon 900 del Ejército del Aire para asistir al concierto del grupo The Killers en el Festival Internacional de Benicássim de julio del 2018. El Juzgado Central Contencioso Administrativo avaló el derecho de los ciudadanos a conocer los detalles de los desplazamientos, pero el presidente sigue sin responder. Desgraciadamente esta falta de verdad no sólo no se soluciona con datos, sino que se intenta fregar con aseveraciones genéricas de los ministros. La última, la de Carmen Calvo apoyando a Fernando Simón. Cualquiera puede equivocarse, pero lo de expertitud es feo, la verdad.

EL SUPREMO Y LA DECISIÓN CON LOS PRESOS DEL PROCÉS

La noticia de la que todo el mundo habla es la negativa del Tribunal Supremo a otorgar el tercer grado a los presos catalanes condenados por sedición, porque no han cumplido ni la cuarta parte de sus penas. El TS corrige a las juntas de tratamiento de las prisiones y dice que no se puede enmendar la ley para otorgar. Porque de eso se trata. De conceder tratamientos especiales, de señorío caciquil, a los que se han saltado las leyes convocando un referendo que ni vosotros ni yo podemos convocar.

Naturalmente, los sectores independentistas han puesto el grito en el cielo, han atacado a los tribunales y han pedido a continuación otro tipo de favores. Escuchamos al presidente en funciones de la Generalitat de Barcelona, Pere Aragonés, que ha dicho en su twitter que los condenados, leo literalmente, “son castigados por una Justicia carcomida, vieja y caduca por el simple hecho de defender sus ideas”.

Adriana Lastra le ha respondido desde el Gobierno, pero no exactamente reclamando que los de la intentona golpista permanezcan en la cárcel, sino recordando que los indultos ya se han empezado a tramitar.

El indulto ha sido uno delos puntos enla mesa de negociación para que ERC apoye los Presupuestos

Es bastante evidente la intención del Gobierno, ya lo anunció en su día Iceta, desde el partido Socialista de Cataluña. El indulto ha sido uno de los puntos en la mesa de negociación para que ERC apoye los Presupuestos Generales del Estado.

Como también el acercamiento de los presos de ETA al País Vasco ha sido moneda de cambio en la negociación con Bildu. El Gobierno ha informado ayer de seis nuevos traslados. Entre ellos el del asesino del concejal del PP Martín Carpena y del fiscal Luis Portero.

Esta es la parte política de estos presupuestos, porque económicamente recordemos que la lealtad de independentistas y pro etarras ha costado 40.000 millones de euros de transferencias y ayudas.

Vídeo

COPE LANZA EN NAVIDAD UNA CAMPAÑA DE DONACIÓN POR SMS A FAVOR DE CÁRITAS

En fin, antes de terminar este editorial me gustaría recordaron que hay muchas personas que estas Navidades van a pasarlo muy mal en España. Hay 600.000 nuevos parados y 700.000 que están en ERET y están a punto de serlo. COPE ha lanzado una campaña de donación a favor de Cáritas que podéis consultar en nuestra página web, cope.es.

También podéis enviar la palabra CARITAS en mayúsculas por SMS al 38014 y se trasnferirán seis euros de inmeditao y sin coste añadido. Recordad, SMS con la palabra CARITAS al 38014. Si todos los que escuchan ‘Fin de Semana’ se animasen, llegarían a Cáritas, fijaos, cuatro millones y medio de euros.