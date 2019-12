Schlichting: "Ya no sé si existe España, porque según Iceta somos 8 naciones"

Audio

¡Buenos días España!

Que a estas alturas, ya no sé si existe España, porque según declaraciones de Miquel Iceta, primer secretario del Partido Socialista Catalán, en España hay ocho naciones. Ojo, que dice literalmente que las ha contado. Es hoy, en la portada de La Razón, donde dice: “las he contado. Según los estatutos de autonomía, ocho, y si sumamos el preámbulo de Navarra, nueve. Los estatutos de Galicia, Aragón, Valencia, Baleares, Canarias, Andalucía, País Vasco y Cataluña dicen que son nacionalidades, o nacionalidades históricas. Nación y nacionalidad son sinónimos.”Ya sabéis los Canarios, o los de Teruel y Zaragoza, que sois nación y ni el Museo del Prado ni la Sagrada Familia de Gaudí son vuestros. Pues eso lo dirá este señor, porque ya el artículo segundo de la declaración de los Derechos del Hombre y el ciudadno de la Revolución Francesaq dice: “el preincipio de toda soberanía reside esencialmente en la nación y ninguna institución ni individuo puede ejercer autoridad que no emane expresamente de ella”. O sea, lo que pretende Iceta es partir el principio de sobernía nacional, de manera que esta deje de residir en todos los españoles y vaya por trozos, por autonomías. Una forma de quitarnos a los españoles el derecho a decidir sobre España entera.

Y otra vez lo del Estatuto de Cataluña, el de Zapatero, el que nos ha llevado hasta los follones actuales. Anuncian un nuevo “superestatut”, que sería la baza para convencer a Esquerra Republicana de Cataluña de apoyar al PSOE en la investidura. Promete además más autogobierno, más dinero para Cataluña y mayor incidencia en las decisiones del Estado.

Pues ya sabemos por donde va la negociación que se retoma el martes con el mismo partido cuyo dirigente, Oriol Junqueras, está en prisión y cuyos representantes le harán ese día el vacío al rey. Ni ERC, ni Pdcat, ni Bildu ni la CUP acudirán a la ronda de partidos con Felipe VI, que comienza este mismo martes.

Y reculó, como anunciábamos ayer el actor Javier Bardem se disculpó por llamar estúpido al alcalde de Madrid, anfitriona de la Cumbre del Clima, que seguirá celebrándose esta semana en la capital de España.

Ayer, también en Fin de Semana con Cristina, José Manuel Calvente nos decía que también este martes empezará a soltar las pruebas de la corrupción en Podemos, con papeles que presentará en una querella en los tribunales.

En el ámbito internacional, las cosa han vuelto a ponerse calientes en las relaciones entre Estados Unidos y Corea, después de una período de distensión que todos saludamos con alivio. El viceministro de relaciones exteriores coreano acusó a Washington de aprovechar las sólo conversaciones bilaterales para obtener beneficios electorales en su país ya ha anunciado unas nuevas pruebas super nucleares que cambiarán los equilibrios en la zona.

Corea del Norte advierte a Estados Unidos de que se prepare para el “regalo de Navidad” que le va a enviar. Nadie está seguro de a qué se refiere, pero los asesores hablan de pruebas con armas nucleares y misiles de largo alcance.

Trump, por su parte, quitaba esta semana hierro al asunto. “Mi relación con Kim Jong Un es realmente buena -ha afirmado- pero eso no significa que vaya a cumplir con el acuerdo que firmamos, ya lo averiguarmeos”. El presidente norteamericano bromeó después muy a su estilo: “ A Kim Jong definitivamente le gusta enviar cohetes ¿verdad?. Es por eso que lo llamo “rocket man””.

Recordemos que, en 2017, Corea del Norte se refirió a su primer lanzamiento de prueba de un misil balístico intercontinente como un “regalo” para estados Unidos en la fiesta del 4 de julio.

El régimen norcoreano ha anunciado para este miércoles una importante reuinón del partido único para decidir medidas relacionadas con su diálogo con Estados Unidos sobre desarme. Pyonyang parece nervioso por el estancamiento de las negociaciones bilaterales. A final de año se agota el plazo prouesto por Corea del Norte para recinir una nueva oferta de Estados Unidos, pero hasta ahora Washington ha considerado insufiente el compromiso de desnuaclearización y se ha negado a levantar las sanciones económicas.

Y el mundo de la Cultura está de fiesta por el premio al mejor actor obtenido en Berlín por el actor Antonio Banderas, que ha realizado en “Dolor y Gloria” una interpretación estelar. Recomiendo a quienes no hayais visto la película de Almodóvar que busquéis el modo de comprobar que Banderas, como el dijo, se vació de su personalidad en este film para asumir la del propio Almodóvar. Es alucinante como repite la voz, la actitud taciturna, la tristeza y alegría de este gran director de cine.