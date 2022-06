Schlichting: “Espero que Sánchez haga algo para que la frontera no se convierta en un vertedero de personas"

¡Muy buenos días, España! Bienvenido a tu programa de ‘Fin de Semana’, te acompañaremos de 10 a 14h el sábado y el domingo.

Luto en la frontera española. Dieciocho personas muertas. No podemos dejar este principio de programa sin pararnos y hacer un instante de silencio.

Durante años nos hemos vanagloriado de que el Estrecho nunca ha sido la frontera norteamericana con Méjico. Que aquí no aparecen cadáveres colgando de las alambradas, ni los guardias disparan a fuego abierto contra los emigrantes clandestinos. Bueno, eso se acabó.

De verdadera batalla cabe calificar la entrada de Marruecos, que hasta ahora se lavaba las manos, en la detención de las oleadas de migrantes que quieren pasar la frontera. El resultado ha sido inhumano. Dieciocho personas muertas. Dieciocho, después de una verdadera batalla campal contra una oleada de 2000 inmigrantes que intentaban llegar a nuestra Melilla. Casi un centenar de heridos, 13 de ellos graves. En el lado español, 49 guardias civiles heridos, gracias a Dios levemente.

Todo es una barbaridad. Espero muy sinceramente que el presidente, que con tanta alegría se fue a cenar con el sultán de Marruecos, haga algo. Porque la frontera no se convierta en un vertedero de seres humanos. Qué horror.

Hoy es 25 de junio y ya acaba el curso escolar en los colegios. Los padres se preparan para cambiar el ritmo de vida y compatibilizar las largas jornadas laborales con el cuidado de los hijos. Se reservan las primeras vacaciones tras la pandemia y se espera que el tiempo acompañe. ¿Y cómo está el tiempo?, el tiempo anda loco. De un clima sahariano asfixiante durante quince días, con 40 grados en muchos lugares, hemos pasado esta semana a un otoño. Una barbaridad física. De los pantalones cortos a la chaqueta.

PEDRO SÁNCHEZ TIENE UN PLAN

¿Y nuestro Sánchez? ¿Qué hace? Pues tiene una actividad desenfrenada, no de orden humanitario tras la tragedia en Melilla, sino política, de intriga. Para restaurar su influencia tras el batacazo en las elecciones andaluzas. El triunfo de Juanma Moreno le ha escocido y se ha sentado con los suyos a diseñar un plan para recuperar el pulso del país en el tiempo que queda hasta las elecciones del 2023.

El plan, que te afecta directamente tiene tres puntos. Una batería de medidas económicas populares, una constante pelea con Podemos -para demostrar que ellos son los malos- y una ofensiva para controlar las instituciones.

Menuda semanita llevamos con esto de que aquí mando yo y sólo yo. Se ha lanzado sobre la empresa Indra, que, atención, contabiliza los procesos electorales, y sobre el INE, el Instituto Nacional de Estadística. En el primer caso, se ha hecho con el consejo de administración y, en el segundo, planea destituir a su dirigente. La primera consecuencia es que Indra se ha hundido en la bolsa. Ha perdido un 20 por 100 de su valor, unos 350 millones de euros.

Después, presentó ayer en el parlamento por la vía de urgencia, unaproposición de ley destinada a controlar el Tribunal Constitucional. ¿Qué ha hecho? Pues garantizarse que el Constitucional sea de izquierdas. Tenía bloqueada la renovación de los miembros, porque había prohibido a los magistrados del Consejo General del Poder Judicial nombrar a nadie mientras estuviesen en funciones (que es como están porque PP y PSOE no se ponen de acuerdo). Pues ahora se ha inventado una ley para que estos magistrados puedan nombrar sólo a los del Constitucional. Sólo.

¿Qué va a pasar? Pues como los jueces eligen dos de los cuatro que hay que reponer y el Gobierno otros dos, el Ejecutivo va a cambiar la mayoría a favor de los de izquierdas. Una finta legal con pinta de burla. Una forma de retorcer las instituciones.

Vamos a ver muchas cosas muy feas en los próximos meses. El Gobierno dominará las estadísticas del INE y los procesos electorales con Indra y nos contará la realidad como le guste. Y cuando los jueces quieran pararlos, los interceptarán desde el Tribunal Constitucional. Lo que Sánchez amenaza es el equilibrio de las instituciones, la democracia misma.

EL ABORTO





Hay una sola cosa que podemos hacer para consolarte sobre la evolución política. Y es mirar a más largo plazo y con un horizonte más amplio. Este Gobierno pasará y pasará el cambio cultural que trae consigo y, en cambio, se impondrá como siempre lo que va llegando de fuera. Y fuera, y concretamente en los Estados Unidos, se ha dado un cambio cultural. Durante décadas se ha dicho que el aborto era un derecho de la mujer. Como si el feto no existiese, como si fuese un mueble. Pues bien, poco a poco y gracias a la resistencia de los sectores pro vida, ha ido calando la idea de que el aborto es, sobre todo, una desgracia. Para el niño y para la madre. Que no es algo de lo que alegrarse. Que es cruel y feo. Y el Tribunal Supremo acaba de fallar allí que la Constitución americana no ampara el aborto. Que no dice nada al respecto. Y que la famosa sentencia Roe versus Wade, estaba mal fundamentada. No se ha derogado el aborto, como dicen, pero se ha dejado a criterio de cada estado americano y sus electores el tipo de regulación, por ejemplo los meses de embarazo protegidos. Porque es que había quien decía que se debía de abortar hasta el último día de embarazo. Muchos estados preparan ahora leyes más mesuradas sobre el aborto.

El cambio tiene una profunda lectura. Algo se ha movido. La simpleza de reducir el drama de una embarazada a una operacioncita limpia ha sido revelada como una falsedad. Un aborto es un riesgo quirúrgico, pero sobre todo, del corazón. Una puñalada de la que muchas mujeres no se recuperan y que se lleva por delante millones de vidas todos los años, en medio de una crisis galopante de natalidad. Estamos matando los hijos que necesitamos. Si quieres celebrar este cambio en Estados Unidos y apoyar aquí la batalla por la vida, mañana tienes una buena oportunidad porque se convoca una manifestación en Madrid, en la Glorieta de Bilbao, a favor de la vida. Denunciando que los viejos y enfermos no deben ser animados a la eutanasia, que el aborto es un dolor o que hay que perseguir la trata de blancas. Porque la vida es un tesoro. Como decía mi abuela, todo tiene remedio menos la muerte.