Se consuma lo que muchos jueces temían: el Gobierno va a por el Constitucional

Indignación. Se consumó lo que se temían muchos jueces, la intención del Gobierno de controlar el Tribunal Constitucional como sea, con una contrarreforma exprés de la reforma exprés que impide los nombramientos del CGPJ. Otra baza política de Pedro Sánchez. Así lo ven desde el Consejo. Desde el Constitucional sólo dicen a COPE que es una cuestión política y que no van a decir nada más.

Forma parte de una estrategia política, entienden desde el Consejo. Y ellos no están en Política. Esto demuestra el poco respeto por el Poder Judicial, por la separaciónde poderes. Hablan de indignación, de enfado, por decir palabras suaves. Es “la puesta en escena de un pulso político, una reacción de cara a la negociación del CGPJ”, señalan. Consideran nuestras fuentes que es una torpeza monumental porque va a dificultar la renovación del Consejo. “Es un juego de pesos y contrapesos”. Y una reforma de este cariz, manifiestan, lleva su tiempo para que el Consejo pueda nombrar a alguien. Hay que tener en cuenta los tiempos. “Podemos situarnos en septiembre u octubre, como poco. No nos pueden obligar a nombrar en una semana” indican. Se necesita una labor de calificación y tiene que haber el máximo consenso. Son tiempos que se pueden solapar con la futura negociación del Consejo.

"No se puede legislar a medida"

Lo que tiene que hacer el Gobierno es devolver al CGPJ las competencias en su plenitud, que no sólo sean los nombramientos para el Tribunal Constitucional, nos cuenta un vocal. “ No se puede legislar a medida”, señala. Hay un atasco considerable en los tribunales por la falta de nombramientos. A día de hoy están pendientes 59 nombramientos y los que se avecinan con las próximas jubilaciones. Habría que estudiar, dicen varios vocales, si es posible no nombrar a nadie para el Constitucional.