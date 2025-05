Paloma San Basilio dice adiós tras 50 años sobre los escenarios: "El artista siempre tiene algo que hacer y yo seguiré inventando"

Publicado el 04 may 2025, 13:04 - Actualizado 04 may 2025, 13:05

Este domingo ha pasado por los micrófonos de 'Fin de Semana' la artista Paloma San Basilio, quien después de 50 años subida a los escenarios, dice adiós al mundo de la música. Por eso, ha asegurado a Cristina López Schlichting que ella está "cerrando una etapa muy importante, que son mis 50 años como cantante, haciendo conciertos y discos".

A partir de ahora, ha agregado, pasará a otra etapa en la que hará "otras cosas" porque, ha asegurado, "el artista siempre tiene algo que hacer, algo que crear, algo que inventar" y ella seguirá inventado "hasta que la muerte nos separe".

Y es que la clave de todo esto es reinventarse, conocernos tanto que podamos saber cuáles son todas nuestras facetas buenas y aprender a exprimir nuestra creatividad. Ella se considera "renacentista de pensamiento" y cree que los seres humanos "tenemos muchísimas posibilidades dentro", pero por unas razones u otras, no nos desarrollamos del todo.

"Yo animo a todo el mundo a que todo lo que sienta, que puede hacer, que lo intente. No pasa nada. Y a partir de ahí ves hasta donde seas capaz de llegar, pero no te lo dejes en el tintero; no te cortes las alas a ti mismo", ha señalado la artista.

VIVIR SIN MIEDO

Paloma San Basilio ha explicado que ella se considera una mujer "muy inquieta, muy aventurera". Algunos le tachan de inconsciente, pero ella ha asegurado que "si tienes miedo, no terminas haciendo nada" y que todas esas cosas las pierdes, precisamente, por eso, por el miedo. "Yo creo que el miedo no es un buen compañero", ha agregado.

"Hay gente que dice que soy imprudente... no. Tú eres una persona que realmente te animas a hacer cosas que otros no quiere hacer. Yo digo que la diferencia entre la vida de unos y otros es cuando alguien decide cruzar al otro lado del río, porque no te puedes quedar siempre en esa orilla mirando lo que los demás hacen. Eso es terrible", ha explicado la artista.

