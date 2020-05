Schlichting: "¿Cómo no va a haber caceroladas si se autoriza una manifestación por un etarra?"

¡Muy buenos días España! Desde los que preparáis la vuelta de vuestros hijos a la guardería o la asistencia a una boda, porque estáis en la fase 2 de desconfinamiento, a los que seguís sin poder ver a vuestros padres, en fase cero. Todavía llueve, sobre todo en Aragón, Cataluña y Valencia, y habrá nubes por casi todas partes, pero mañana hará mejor y la semana irá dándonos alegrías ya de verano, preguntaremos a Olcina.

Gracias a Dios los muertos por coronavirus han bajado mucho. 138 personas han perdido la vida, lamentablemente. Ahora, y hasta la previsible oleada de la enfermedad en otoño-invierno, la gran preocupación es económica, con muchas familias sin ningún ingreso, el paro creciendo y fábricas y comercios cerrando. 18.000 empleos se pierden semanalmente en Madrid, por ejemplo.

Por eso ha calificadola presidenta de la Comunidad, Isabel Ayuso, de “castigo” que el Gobierno haya decidido que ni hoteles, ni terrazas, ni bodas ni nada de nada funcione en el que es estos momentos, o lo era antes de la crisis, el motor económico de España. Dice su expresión exacta: “Nos encontramos ante un ataque político a la Comunidad de Madrid, que forma parte de la campaña inaceptable que están haciendo a mi Gobierno”. Palabras muy duras que revelan un durísimo enfrentamiento político.

El Gobierno no deja a Madrid pasar de fase y seguirá paralizada.



No hay explicación técnica.



No somos la región que más % de contagio tiene.



Estamos preparados.



Se arruinan nuestros comercios y cada semana perdemos entorno a 18.000 empleos.



Madrid ha cumplido.