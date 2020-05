Ayuso, tras saber que Madrid se quedará en fase 0: "No hay explicación técnica"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado este viernes al Gobierno central por "no dejar a Madrid pasar de fase" porque la región "ha cumplido" y "está preparada ,"mientras "se arruinan los comercios y cada semana se pierde entorno a 18.000 empleos".

El Gobierno no deja a Madrid pasar de fase y seguirá paralizada.



No hay explicación técnica.



No somos la región que más % de contagio tiene.



Estamos preparados.



Se arruinan nuestros comercios y cada semana perdemos entorno a 18.000 empleos.



Madrid ha cumplido. — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) May 15, 2020

Así se ha pronunciado a través de Twitter la presidenta regional después de conocerse que el Ministerio de Sanidad ha rechazado por segunda vez que la Comunidad de Madrid pase a la fase 1 de la desescalada, tras una "discusión importante", en palabras del ministro Illa.

"El Gobierno no deja a Madrid pasar de fase y seguirá paralizada. No hay explicación técnica", ha aseverado Ayuso, quien ha añadido que la Comunidad de Madrid no es la región que "más porcentaje de contagio tiene".

La presidenta regional ha reiterado que la Comunidad de Madrid está "preparada", mientras "se arruinan nuestros comercios y cada semana perdemos en torno a 18.000 empleos".

La Comunidad de Madrid ya había solicitado pasar a la fase 1 el 11 de mayo, pero el Ministerio de Sanidad lo rechazó alegando la falta de mecanismos de detección precoz de la COVID-19 en la población, entre otras causas.

El Ministerio de Sanidad ha vuelto a rechazar la petición de la Comunidad de Madrid para pasar a la fase 1, esta vez solicitada para el 18 de mayo, tras una "discusión importante", pero ha permitido "algunas medidas" para aliviar la situación de la región.