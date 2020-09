Schlichting: "Se busca una comisión que investigue Kitchen pero se obstruye otra de la corrupción de Podemos"

Vídeo

¡MUY BUENOS DÍAS, ESPAÑA! Te saluda tu equipo de 'Fin de Semana'. Seis meses hace de la declaración de estado de alarma en España, mañana se cumple la fecha y seguimos inmersos en la pandemia del coronavirus, que ha cambiado drásticamente nuestro modo de vida. Quién nos lo iba a decir. Para los españoles, un verdadero drama. Paseamos de modo diferente, mirándonos unos a otros con recelo, nos reunimos de modo distinto, hemos dejado de saludarnos a nuestro estilo y tenemos graves problemas económicos. La OMS dice ahora que no debemos saludarnos con el codo, que no es seguro, es demasiado cerca. La mano en el corazón, bajo el hombro izquierdo, aconsejan ahora.

EL VERANO SE RESISTE A MARCHARSE

Temperaturas estables, pero más calurosas por el norte, donde Bilbao dará 37 grados. Ojo, 37 grados en el bocho, con la humedad local, A Coruña anuncia 31 y Oviedo 33. Lógicamente, mañana estallarán las lluvias y tormentas, que se prolongarán por toda la península a lo largo de la semana.

SE REANUDA LA VACUNA DE OXFORD

La noticia es que la vacuna de Oxford, la que ha comprado el Gobierno español, en un esfuerzo europeo compartido con Estados Unidos, reanuda su fase tres, la más importante. Tras las alharacas de la semana anterior, cuando el Gobierno de Andalucía anunció que en diciembre tendría las dosis para empezar la vacunación, el martes se produjo el bajón. Una de las voluntarias inoculadas con el suero presentaba una mielitis, una inflamación de la médula espinal. Las pruebas fueron suspendidas para determinar si se trataba de un efecto secundario de la vacuna. Superado este escollo, la empresa Astra Zéneca ha anunciado que reanuda los ensayos.

EL JARRO DE AGUA FRÍA DEL DOCTOR CAVADAS

Pero, entretanto, el cirujano Pedro Cavadas arrojaba aquí con Carlos Herrera un jarro de agua sobre los que echaron las campanas al vuelo, diciendo que pasaría bastante más tiempo hasta tener el suero salvador.

El doctor, que se hizo popular en su día cuando se anticipó a los acontecimientos diciendo que la pandemia era mucho más grave de lo que se decía y que las autoridades chinas ocultaban el número de muertos, añadió que además era difícil que la vacuna resultase completamente efectiva. Hay que recordar que los virus son esquivos a menudo, y que aún no se ha encontrado por ejemplo remedio para el Sida.

NUEVE VACUNAS EN FASE AVANZADA

Entretanto, hay otras nueve vacunas en el mundo, de las en torno a 200 que se están desarrollando, que se hallan en fases avanzadas, entre otras la rusa. El Gobierno de Moscú, inmerso en la carrera general para llevarse la medalla y los inmensos beneficios económicos, anunciaba ayer que ha comenzado la distribución por su territorio nacional. El centro Gamaleya, que ha bautizado el producto con un nombre muy del gusto de Putin, Sputnik V, lo ha enviado a diversos puntos de Rusia para poner a punto la red logística para su futura administración a los ciudadanos de riesgo. Ellos también están en fase tres. La revista Lancet ha revisado las pruebas y confirma que, pese a algunos reveses, por ejemplo dolores de cabeza en alguno de los inoculados, las pruebas van por buen camino. Veremos.

MALOS DATOS EPIDEMIOLÓGICOS

Nuestros datos epidemiológicos datos son malos, en virtud de lo que proporcionan los fines de semana las autoridades de las autonomías. A la espera de lo que diga mañana el Gobierno, las cifras de contagiados siguen subiendo. Ahora hay un foco de preocupación en Melilla. Sólo Madrid, Navarra, País Vasco y La Rioja presentan incidencias acumuladas más altas que esta ciudad autónoma. Melilla llevaba una estupenda carrera de resistencia a la pandemia y se ha visto ahora con cifras tan duras que planea incluso pedir al Gobierno la declaración del estado de alarma.

Se busca una comisión de investigación por la Kitchen pero se obstruye otra sobre la corrupción de Podemos

EN POLÍTICA LAS COSAS TAMPOCO VAN BIEN

Aquí está todo el mundo peleado. Mientras Ciudadanos apuesta por empujar los presupuestos con el PSOE, Pablo Iglesias hace hoy declaraciones en la prensa afirmando que no lo piensa tolerar y que los presupuestos han de salir con ellos y los partidos que auparon a Pedro Sánchez a la investidura, entre otros ERC o Bildu.

El escándalo Kitchen ha dado un respiro a la crisis de Gobierno

En el Partido Popular, bastante tienen con el escándalo Kitchen, la investigación policial que afirma que nada menos que el Ministerio del Interior se dedicó a espiar al chófer de Bárcenas para asegurarse de que sus revelaciones no salpicaban al PP o a Mariano Rajoy. Claro, que las estructuras del Gobierno se usen al servicio de un partido es de gravedad. La prensa dedica hoy buena parte de las portadas a este asunto, que ha dado un respiro a la crisis de Gobierno. Se busca, ya lo sabéis, una comisión de investigación. En cambio se obstruye otra comisión sobre la corrupción de Podemos y sus conexiones con las potencias bolivarianas a través de la empresa Neurona, que les ayudó en la campaña electoral. No me extraña que los ciudadanos pasen cada vez más de la política. Qué cansinismo.