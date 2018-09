Las duras palabras de Cristina L. Schlichting a la ministra de Justicia Dolores Delgado

Lee aquí el editorial completo de de Cristina López Schlichting:

El lunes hace un año ya. El Gobierno de España no hacía nada, no hacía nada y la Generalitat de Cataluña se declaró en rebeldía y llevó a cabo un simulacro de referéndum frente al que tuvieron que defendernos miles de policías y guardias civiles, dada la franca pasividad y hasta connivencia de los Mossos D’Esquadra. Para recordar esas fechas tremendas hoy, a las doce de la mañana en Barcelona, hay manifestación del sindicato policial JUSAPOL, que recuerda además las muy injustas diferencias salariales con las policías autonómicas. Pues bien, a un año de los terribles sucesos de Cataluña, hemos empeorado. El esfuerzo que hizo la sociedad española por encarar los acontecimientos, utilizando el artículo 155, ha quedado en nada. Están en el gobierno autonómico los mismos, pese a haber ganado las elecciones Inés Arrimadas, han reabierto sus embajadas propagandísticas por el mundo, se han retirado recursos de inconstitucionalidad, los políticos golpistas están todo el día de fiesta y asueto en cárceles catalanas y esta semana el ejecutivo de Pedro Sánchez firmaba 1.459 millones de euros para Cataluña dedicados a infraestructuras y, atención, a los Mossos de Esquadra. 700 millones concretamente para mejorar la dotación de una de las policías más ricas y mejor dotadas de España y, eso sí, con más problemas de deslealtad interna. Pues bien, para la manifestación de hoy se aprobó un recorrido que terminaba en la Plaza de San Jaime, pero la Generalitat lo ha vetado a última hora. ¿Por qué? Porque los independentistas han hecho suyo el lugar desde hace tiempo. Los CDR, que llevaban semanas acampados en el espacio público, que sólo desocuparon para la fiesta de la Mercé, han convocado a su vez una manifestación en el mismo lugar. Y Barcelona ha dedido. Jusapol ha tenido que improvisar un recorrido alternativo. Porque ellos, los independentistas, mandan. Veremos qué pasa allí y te lo contaremos.

Entretanto, el presidente del Gobierno sigue de campaña publicitaria en EEUU mientras su ministra portavoz, Isabel Celaa, estallaba ayer abruptamente en la rueda de prensa tras el consejo de ministros.

¿Qué cacería? ¿Quién está cazando nada? ¿Cómo puedes acusar a los demás de lo que tú estás haciendo? Sin contar que también han protestado por lo ocurrido con los ministros los de Podemos, que son sus socios.

Nadie tiene la culpa de que la tesis de Pedro Sánchez sea un corta y pega con más de un 20 por 100 de material ajeno sin citar. Nadie tiene la culpa de que la ministra de Justicia negase conocer al comisario Villarejo y que ahora circulen las grabaciones de sus conversaciones, que por cierto acaba de solicitar un juez. Nadie es culpable de que el ministro Pedro Duque haya puesto sus casas privadas en una sociedad patrimonial sin pagar los alquileres. Naturalmente que es molesto que dos ministros te hayan tenido que dimitir y otros dos estén en la cuerda floja, pero ¿dónde está cacería?

El problema del Gobierno es su propio pasado. Por la boca muere el pez. Si acaso, lo que denuncia la ministra Celaa es una autocacería.

Por medio nos ha pillado a los de la prensa, que hemos recibido estopa de la vicepresidenta Calvo, que esta semana ha llegado a proponer la regulación de la libertad de prensa, como en las dictaduras. ¡Hay que ver cómo se puso Pedro Sánchez con el ministro de Justicia del PP, Rafael Catalá, cuando sugirió que se multase a los medios que publicasen las filtraciones de los juzgados! Que si la sagrada libertad de prensa, que si la libertad de expresión, bla bla bla

Este señor es, sencillamente, bastante hipócrita. Y no pueden los ministros echarnos en cara sus problemas internos.

¿O acaso no es un problema que una señora ministra de Justicia aborde un problema tan inhumano como el de la prostitución con risitas? Puede que Dolores Delgado contemporizase con Garzón y el Comisario Villarejo por razones sociales, o para tirarle de la lengua si me apura, pero cuando te pillan en una de esas, has de irte. Porque es sencillamente impresentable llamar maricón a tu compañero ministro, reírte de la creación de un prostíbulo destinado a obtener información para extorsionar a políticos y altos cargos y bromear sobre lo tontas que te parecen las mujeres jueces. ¿Qué mujer de España puede sentirse tranquila con una ministra pillada en semejante renuncio? ¿es eso una digna representación femenina en un Gobierno supuestamente muy defensor de la mujer?

No señor, Pedro Sánchez tiene un marrón y se lo ha buscado él solito, en autocacería.

Los dos ministros han mentido: Delgado primero al decir que no conocía a Villarejo, y Pedro Duque después, en el tema del auto alquiler de sus pisos, han mentido, más allá de otras responsabilidades. ¿Se acuerdan cómo pusieron al ministro del PP, Soria, por contradecirse?

Os recuerdo lo que ha pasado con Duque. En la rueda de prensa del jueves, en la que reconoció que había puesto sus casas en una empresa patrimonial, aclaró que, puesto que no figuran como suyas, sino a nombre de esta sociedad, estaba obligado a pagar un autoalquiler.

Ayer, en otra rueda y a preguntas de un periodista, se desdecía.

Que el ministro ha dicho digo donde dijo Diego, lo acabáis de oír. Vamos a intentar entender en qué lio está metido.

