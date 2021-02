Cristina L. Schlichting, sobre el 8M: "Las manifestaciones constituyen un peligro para la salud"

Vídeo

Durante años se ha asistido a las manifestaciones feministas del 8 de marzo. Simplemente he subrayado que feministas somos muchas y que las hay orgullosas de su maternidad, contrarias al aborto y defensoras de que la mujer tiene que ser aceptada como es la mujer, con todas sus necesidades y su implicación social, y el apoyo en todas sus funciones, también las maternales.

Este año no entiendo el empeño en mantener unas manifestaciones que constituyen un peligro para la salud. Durante un año nos hemos esforzado. Nuestros hijos están hasta las narices, nuestros ancianos están sufriendo y hemos suspendido todo. Las Fallas, los San Fermines, la Semana Santa. Tantas y tantas citas. Hemos sufrido con los que morían por no poderlos acompañar adecuadamente, por no poder asistir a los funerales. Hemos visto restringidas las libertades más profundas como las libertades religiosas y ahora no podemos suprimir las manifestaciones del 8M.

¿Somos tontos o somos tontas? Que me lo expliquen porque parece que el ser mujer está reñido con el sentido común que tanto nos caracteriza. A ver estas dirigentes feministas donde se han dejado lo que se tienen que dejar.