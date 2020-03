Cristina L. Schlichting, sobre el coronavirus: “Hemos perdido un tiempo precioso en una semana clave”

Audio

Cristina López Schlichting ha analizado este sábado en Fin de Semana la última hora del coronavirus en España, donde el número de infectados ya supera las 5.000 personas y hay más de 130 fallecidas a consecuencia dle COVID 19: "Doble filo, querido Forges. Hordas de madrileños contaminados han llegado desde el lunes a todos los lugares de España. Arrastraban hasta su segunda vivienda, en el pueblo o en la playa, a sus hijos sin colegio. En Cantabria se han quejado de los veraneantes extemporáneos, que preguntaban en los ayuntamientos ¡por actividades de ocio para sus hijos! En Murcia han tenido que decretar el aislamiento de San Pedro, San Javier, Los Alcázares o Cartagena. Benidorm, Cullera o Gandía se han visto obligados a cerrar las playas para evitar el efecto llamada".

"Lógico todo. ¿Cómo no va a buscar salida de la ratonera una multitud de padres a los que no se les sabe poner al tanto de la gravedad de la situación? Hace justo una semana expliqué en esta columna que no iba al 8M, entre otras cosas porque lo consideraba irresponsable sanitariamente".

CRISTINA L. SCHLICHTING: "HEMOS PERDIDO UN TIEMPO PRECIOSO EN UNA SEMANA CLAVE"

"Hemos perdido un tiempo precioso. Una semana clave, en la que el centro de la epidemia se ha trasladado de China a Europa, e Italia se ha consagrado como el país de más alta mortalidad por coronavirus, un 6,9 por 100".

"La Gomera tuvo su primer caso diagnosticado un 31 de enero. El 25 de febrero llegaba la epidemia a la península. Más de quince días después, estábamos ayer como al principio, con tibios consejos ambiguos: no salga usted mucho… no hace falta hacer acopio de comida… es preferible no viajar… procure no saturar hospitales…"

"Y, de repente, ministros con virus. Hospitales colapsados. La gran alarma. País… que diría Forges"