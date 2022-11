Cristina López Schlichting, sobre la Ley de Familia: "Cuando te inventas la realidad, te inventas el lenguaje"

Vídeo

Nos anuncia 'Ley de familia' la ministra Ione Belarra, pero la palabra familia (célula social que conforman hombre y mujer) establece la sociedad le da muchísima alergia.

Se ha inventado 16 tipos de familia en su nueva ley por ejemplo habla de la familia monomarental, monoparental, múltiple, transnacional.

Algunas de estas denominaciones son particularmente graciosas, por ejemplo la familia monomarental, hace referencia a una madre que cuida sola a sus hijos. Sin embargo, eso no es castellano y no lo sabe la ministra, ya que parentis, la raíz de parental hace referencia al hombre y a la mujer, no se refiere solo al varón.

Es tan ridículo que estoy esperando a la respuesta de la Real Academia. Cuando te inventas la realidad te inventas el lenguaje, acabaremos hablando en marciano.