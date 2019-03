Schlichting: "Pedro Sánchez reivindica la bandera republicana y vuelve a dividir España en buenos y malos"

Tiempo de lectura: 3



Otra vez la ha liado este señor. Pedro Sánchez reivindica la bandera republicana en la correspondencia del Ministerio de Exteriores. No estamos suficientemente divididos, no ha sido una quiebra democrática la alianza de un Gobierno democrático con los nacionalistas independentistas. Ahora, Borrell, desde el Ministerio de Exteriores, ha exigido a los diplomáticos españoles que despachen la correspondencia nacional con un logo con los colores rojo, gualda y morado y una leyenda que dice: “Ochenta aniversario Exilio Republicano”. Se oficializa en el timbre de las relaciones exteriores españolas el uso de colores contrarios al uso constitucional vigente. Según publica hoy ABC, altos cargos del Ministerio de Exteriores ya han manifestado que no están dispuestos a cumplir con la orden y alguno ha amenazado con abandonar la carrera.

Resulta repugnante partir España. Naturalmente que hace 80 años de la Guerra Civil, pero en la guerra nos matamos unos a otros todos y elegir bando de nuevo es, simplemente, un atraso y una temeridad.

¿Acaso no hemos estudiado que el gran Juan Ramón murió en el exilio? ¿Que Antonio Machado yace para siempre en Colliure en Francia? Pero es que esa no es la única y exclusiva verdad. Es que Salvador Dalí, o el nobel Vicente Aleixandre, o Dámaso Alonoso no se fueron. Se quedaron en España durante el régimen de Franco, y aquí, crearon y trabajaron.

Hubo dos Españas y basta ya de reproducir esta segmentación, este enfrentamiento fratricida. Si estos grandes artistas se trataron entre sí, si continuaron escribiéndose y trabajando juntos, como hicieron Salvador Dalí y Luis Buñuel, ¿por qué no podemos hacer lo mismo 80 años después? Buñuel ayudó a José Luis Saenz de Heredia, primo hermano de José Antonio Primo de Rivera, y Luis Rosales, el poeta, se puso en grave peligro y acogió a Lorca en su propia casa.

¿Por qué no podemos seguir tan grandes ejemplos? ¿No podemos ser españoles todos? Ay, Pedro Sánchez… que flaco favor le haces a España. Los colores republicanos en nuestro correo del Ministerio de Exteriores puede que guste al flanco de izquierdas internacional, pero vuelve a dividir a los abuelos en buenos y malos y entroncan falsamente otra vez, como hizo Franco, una de las Españas de la guerra con el bien.

Sánchez pretende, con Podemos, que muestra demo nació en la Segunda República y eso, sencillamente nos destroza de nuevo.

Este Gobierno está haciendo un uso injusto de su papel. Sin pasar por las urnas, en una situación de provisionalidad, tras una moción de censura, legisla y gobierna como si hubiese sido alzado al poder con mayoría absoluta, cuando lo que prometió fue sustituir a Rajoy y retirarse con ligereza.

Ahora que por fin se disuelven las cámaras y solo queda un retén de parlamentarios para las urgencias, El Ejecutivo ha anunciado altaneramente que llevará decretos ley a todos los Consejos de Ministros de los viernes hasta las elecciones y que piensa seguir legislando a su antojo sin que la oposición pueda meter baza. El decreto ley, es una medida prevista para situaciones de urgencia y necesidad, y hacerlo así es chulear ante las cámaras.

Después hablaremos del tema de los alquileres de pisos. Pero mientras tanto, vamos a tratar el tema del alargamiento progresivo de la baja por paternidad hasta las 16 semanas. Sin prever los gastos ni establecer partidas eco en unos presupuestos. ¡Viva la Pepa! Cuando todos los expertos hablan de una nueva crisis en la lontananza. Nos cabe, al menos, la satisfacción de ver en el banquillo a los socios de este Gobierno, los individuos que le han votado en el Parlamento y aupado al poder. Señores golpistas que dicen que no han hecho nada y que son presos políticos pero a los que la Guardia Civil no hace sino presentar pruebas de que usaron el dinero de todos para sus planes partidistas y sectarios. 17 millones ha anunciado la Benemérita en su última investigación. Se han descubierto detrás de los movimientos del Gobierno de la Generalitat para crear una hacienda catalana, un Ministerio de Hacienda local que preveía gastar 500 millones. Menos mal que lo hemos cogido a tiempo. También se les ha pillado con el carrito del helado en lo de las papeletas y los sobres: se encargaron a Unipost y ahora la Guardia Civil ha descubierto la correspondencia en la que se da orden de destruir las pruebas. Finalmente hubo contactos con empresarios alemanes para crear un carnet catalán y hasta un sistema propio de telefonía.

Fue una sublevación en toda regla. Se pasaron la Constitución, mayoritariamente votada, entre otros, por los catalanes, por el arco del triunfo. Y no les importó nada que las urgencias psiquiátricas se llenasen con gente con ataques de ansiedad, ni que los enfermos de diálisis no llegasen a tratamiento porque habían cortado las carreteras, ni que se escrachease a la Policía Nacional o se destrozasen los coches de la Guardia Civil que pagamos todos. Y dicen que no hubo violencia.