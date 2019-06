Schlichting: “Ciudadanos y PP van a comprar que VOX es peor que Otegi”

Tiempo de lectura: 4



Muy buenos días España. Me decía Julio Iglesias, cuando le pedí una definición de nuestro país: "es un país lleno de sol, rodeado de mares, con los mejores pintores del mundo". Pues hoy España es más España que nunca, porque el sol está que se sale. Mirar los termómetros ahora no es de mucho servicio, cuando habrá que mirarlos es a eso de las doce, cuando en Sevilla, junto al Guadalquivir reverberando la luz, nuestros Ejércitos celebren el trigésimo aniversario de las misiones en el exterior. Tendrán entonces allí, y en otros sitios de España, 40 graditos más o menos, que luego nos explicará nuestro hombre del tiempo, Olcina.

Los Reyes van a presidir este día y os contaremos minuciosamente lo que pase. Es la jornada de tener en mente a todos esos hombres que han caído por nuestro país sembrando el mundo de nobleza y valentía y aquí tendremos algún héroe de las Fuerzas Armadas contándonos cómo se siente uno cuando las balas silban alrededor.

He llegado entre fans británicos deslumbrados por el sol. Ya ayer mostraban sus blancas carnes en las praderas del Retiro, que estos ven un rayito del luz y se abalanzan a ver si pillan una quemazón. Había pocos, es verdad, porque la mayoría están durmiendo la gran tajada que se pillaron ayer. Hoy es su jornada, en medio de un inmenso dispositivo de a seguridad para ver la final de la Champions en el Metropolitano. También Benidorm, Baleares, la Costa del Sol están cuajaditas de inglese que vienen a ver el partido entre el Liverpoool y el Totenham con sus parientes y amigos, los cientos de miles que tienen casa en nuestro país. Con la excusa del fútbol muchos han hecho fin de semana de sol en España. Y no les va a faltar sol, no, que van a tener para hartarse.

Ayer se presentó la memoria económica de la Iglesia con datos bien jugosos de la consultora Ernst & Young, que ha hecho una auditoria sobre sus actividades certificando que la Iglesia devuelve a la sociedad cinco veces lo que recibe. Cinco euros por cada euro aportado con la crucecita del IRPF. Cada vez más personas valoran el inmenso trabajo a favor de la sociedad y es noticia de mucha generosidad española esos 51.000 nuevos contribuyentes que marcan a favor de la Iglesia en su declaración. La cifra revela el aprecio de la gente por los curas, los misioneros, los religiosos, los voluntarios de Cáritas de las Parroquias, los miembros de asociaciones, hermandades, cofradías, que sostienen una inmensa red asistencial. Luego desgranaremos estas cifras.

La noticia del día es mala, muy mala, porque es de Otegi. Arnaldo ofreció ayer Pamplona al partido Socialista, a cambio de Navarra. Y diréis ¿y quién es una terrorista para ofrecer nada? Pues es ahora el jefe de Bildu, formación que gobernaba hasta ahora en Pamplona, en la persona de Joseba Asirón. Este alcalde de Bildu ha perdido las elecciones, que ha ganado el tripartito Navarra Suma, del centro derecha, formado por APN, PP y Ciudadanos. Pero el PSOE es clave aquí. Tiene en su mano dejar gobernar a los constitucionalistas ganadores o inclinar la balanza hacia una coalición con los independentistas de Geroa Bai y Bildu. Es imposible, dirás, con la que está cayendo en Cataluña, con el peligro que tiene una eventual asimilación de Navarra al País Vasco por la disposición transitoria de la Constitución, que el partido Socialista, el de Sánchez, el que se reúne en Europa con Macron, se junte con Bildu. Pues te equivocas. Con tal de ver a su candidata, María Chivite, gobernando en Navarra, el Partido Socialista Obrero Español no hace ascos a la mano de Bildu, con la que al menos tendría que negociar la abstención para echar a Navarra Suma. Escuchamos ayer, en consejo de ministros de España a la ministra Celaaá apostando por Chivite.

Es que es una desvergüenza... con tal de lograr el apoyo del PNV a la legisltura de Sánchez, van a apoyar a Geroa Bai, que es la mano del PNV en Navarra y que es partidaria de la asimilación de Navarra por el País Vasco. El “trifachito” llama Arnaldo Otegi a la confluencia de los partidos de centro derecha: Casado, Rivera y Abascal. Y el centro derecha le está comprando a este terrorista el concepto. Casi todos los medios de comunicación están repicando el discurso del Gobierno de Sánchez: “¡Que viene vox, que viene el lobo!” y nadie se da cuenta que el dedo que señala, el de Otegi y sus secuaces, está manchado de sangre.

¿De verdad van a permitir los partidos constitucionalistas, por rencillas entre ellos y por vergüenza de pactar con VOX, que se impongan en España independentistas y podemitas amparados por el PSOE?

No es de recibo ver a Ciudadanos caer en esta trampa. Ayer José Manuel Villegas llegó, en un gesto de máxima generosidad, a decir que no les importaba salir en una foto con los de Vox, pero que lo que no quieren es pactar con ellos. O sea, enfrente tienes a uno dispuesto a pactar con separatistas y terroristas, y tú te dejas amedrentar por el marketing, en lugar de dejar claro que aquí el peligro lo está encabezando el Partido Socialista.

Parece mentira, parece mentira que, después de haber hecho campaña electoral contra el PSOE y Podemos, los tres partidos no sean capaces de ver que de lo que se trata en España es de que los ayuntamientos y autonomías tengan gobiernos constitucionalistas y de centro derecha en aquellos lugares donde los hayan votado. Ciudadanos es clave en Castilla y León, en Aragón, en Zaragoza, en Murcia, en Madrid ¿de verdad no van a ser capaces PP y Ciudadanos d repartirse las responsabilidades?

Yo he dicho bien alto que discrepo de las propuestas de VOX en inmigración y política de Europa ¿pero acaso es una partido anticonstitucional? Anticonstitucional es Otegi, que jamás ha condenado el terrorismo que practicó. Anticonstitucionales son los golpistas del 1 de octubre, que gobiernan en Cataluña. Anticonstitucionales son los de Podemos que apoyan a todos estos y sueñan con un neo estatalismo que regule todo, desde las empresas a las televisiones, y sustituya la iniciativa de las personas por el dedazo del partido asambleario.

Una ola de bolivarianismo y ruptura aflige a nuestro país y Ciudadanos y PP van a comprar que VOX es un enemigo público, peor que Otegui, que el PNV que quiere anexionar Navarra, que Geroa Bai, que Bildu, que la Ezquerra independentistas son mejores.