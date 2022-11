Cristina L. Schlichting: "El Gobierno ha favorecido a los agresores manifestándose contra ellos"

¡Muy Buenos días España!!! Bienvenido a tu programa! Aquí estamos los de Fin de Semana de Cope, esperándote. Te saluda Cristina en nombre de todo este equipo que te acompaña sábados y domingos de diez a dos. Es lo que llama Olcina un finde “tranquilo”, sin grandes cambios meteorológicos, pero esta semana próxima, dicen que viene ya el frío invernal, incluso ártico. Luego veremos que pasa. A las once llega nuestro hombre del tiempo.

Es el momento de celebrar la Navidad verdaderamente ¿Cómo? Compartiendo. La federación española de Bancos de Alimentos ha empezado su gran recogida anual, por fin presencial, y se busca reunir 21 millones de kilos. Puedes aportar tu granito de arena en tiendas y supermercados, donde te encontrarás a los voluntarios con petos azules recogiendo arroz, aceite, pañales, leche, todo aquello que precisan cientos de miles de familias que no consiguen cubrir sus necesidades. La campaña dura hasta el 6 de diciembre, hasta el puente, pero en internet podrás donar hasta el día de Navidad. Lo más fácil es que pinches hoy mismo y hagas tu aportación. Si además quieres arrimar el hombro, se necesitan 120.000 voluntarios para cubrir los turnos en 11.500 puntos de recogida. Es preciosa esta iniciativa que sostiene a las familias en momentos graves en los que todos podemos vernos. Navidad es sobre todo esto, saber que uno no está solo. Que misteriosamente somos sostenidos. Que no podemos darnos ni un instante más de vida y, sin embargo, vivimos.