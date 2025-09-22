La reacción de Juanma Castaño al conocer cuánta gente acompaña a Lamine Yamal al Balón de Oro y la marca que vestirán: "Han acabado con la tela"

La gran pregunta que se hace el barcelonismo de cara a la gala del Balón de Oro 2025 que se celebra en la noche de este próximo lunes 22 de septiembre desde París es si Lamine Yamal será el nuevo ganador.

En una gala marcada por muchas ausencias entre algunos de los aspirantes, el jugador del Barça sí ha confirmado su presencia, y estará acompañado de su familia, tal como contó Helena Condis en El Tertulión de Tiempo de Juego previo a la gala.

Lamine Yamal y el Balón de Oro

En el club azulgrana no se respiraba mucho optimismo de cara al triunfo del joven futbolista. Están seguros de que Lamine levantará varios Balones de Oro en el futuro en la presente edición lo veían difícil.

El futbolista viaja a París desde Barcelona en un vuelo privado que pone el club y que sale desde la ciudad condal a la una del mediodía de este lunes, en el que también va Hansi Flick, nominado a mejor entrenador; también va Raphinha, que también figura entre los nominados; y Cubarsí, nominado al trofeo Kopa.

Los que se quedan en Barcelona, a pesar de estar nominados son Pedri y Lewandowski.

¿Quiénes acompañan a Lamine Yamal al balón de oro?

Lamine Yamal no estará solo. El jugador internacional con la selección española ha movilizado además a casi una veintena de personas de su familia y de su entorno para que estén junto a él en París, de los cuales, quince son personas directas de su familia y los otros cinco son miembros de la Agencia de Representación de Jorge Mendes, su representante. Otro dato que sorprendió a Juanma Castaño es que absolutamente todos se han hecho trajes a medida de Dolce & Gabbanna: "Han acabado con todas las telas", bromeaba Castaño al conocer el detalle.

Por supuesto, no faltará el hermano carismático hermano pequeño de Lamine, que le acompaña en los momentos más importantes al futbolista y que acaba de cumplir los tres años de edad.

Para Paco González, que acudan veinte personas junto a Lamine no es nada comparado con la 'tropa' que tenía preparada Vinicius en la gala del año anterior, a la que finalmente no acudió: "No quiero exagerar pero yo creo que eran 50 personas las que iban a acompañar el año pasado a Vinicius, muchas venidas desde Brasil".

Santi Cañizares salió al paso de la información bromeando con su no convocatoria durante su carrera para recibir el premio: "Yo renuncié a la nominación del Balón de Oro por eso, por los gastos que me suponía llevar a la gente, porque no veas cómo comen y cómo beben los de mi pueblo. ¿Llevarlos de Dolce & Gabbana? No saben lo que es eso", ironizó.