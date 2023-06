Carmen Lomana se sincera y revela la experiencia personal que le une a Ana Obregón: "No puedo criticarla"

Ya sabes que, como cada fin de semana, no hay nada que nos guste más que comentar la crónica rosa de esta semana con quien más sabe de ella: Carmen Lomana. Y por esto, esta vez hemos hablado de la noticia por donde está pasando toda la actualidad, que no es otra que el regreso de Ana Obregón a España con su hija- nieta Ana Sandra. La actriz sigue siendo duramente criticada en nuestro país y por eso, Carmen Lomana ha querido salir en su defensa, contando que hay algo en su vida que le une especialmente a ella y que puedes escuchar en este audio.

"No puedo criticarla, porque yo hubiera hecho lo que sea" exlicaba la socialité en Fin de Semana, al tiempo que contaba que en nuestro país se están cebando con una persona que no ha hecho mal a nadie. Eso sí, ha asegurado que es muy probable que la actriz dé unas declaraciones que no dejarán indiferente a nadie en este regreso. "Va a largar todo lo que quieras" aseguraba.

Tensión entre Carmen Lomana y Cristina López Schlichting por Ana Obregón

Son muchas las personas en España que han cogido el caso de Ana Obregón para hacer un debate sobre la gestación subrogada, el método por el que la actriz y presentadora ha tenido a su nieta, quien es hija de Aless. Sea como sea, hay quienes están de acuerdo y quienes no, pero por motivos diferentes, y es lo que les ocurre a Carmen Lomana y Cristina López Schlichting.

Y es que a la socialité le parece bien lo que ha hecho Ana Obregón, y ha añadido que próximamente irá a verla para conocerla, mientras que a la directora de Fin de Semana le parece que es un acto que deja a Ana Sandra sin padre, una figura fundamental en la vida de todos. Por eso mismo, ha habido una cierta tensión entre ambas, que no compartían en absoluto posiciones.

"No tiene padre, pero hay muchos niños con padre que las maltrata. A esta niña no le va a faltar cariño ni una vida confortable, y lo único que necesita es mucho amor y seguridad" aseguraba la socialité.

"Pues chica, yo pensando en mi padre, necesito muchísimo más que dinero. No tener padre es una desgracia" contaba la directora de Fin de Semana. "En mi opinión, es más importante la figura materna" aseveraba Carmen Lomana.

Una boda en menos de seis meses

Muchas veces la socialité ha venido a Fin de Semana para contarnos también qué es aquello que le enamoró de su marido Guillermo. Lo califica como amor a primera vista, tanto así, que se casaron en menos de seis meses desde que empezaron a salir. Aun así, ha tenido tiempo de contarnos que no fue, ni mucho menos, su primer amor.

Y es que hubo otro hombre que le encandiló nada más verlo, cuando ella era algo más joven de lo que es ahora, y por el que se volvió loca. Aquí puedes escuchar la historia.