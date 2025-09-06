Lomana, al conocer que dos famosas publicarán próximamente una autobiografía: "Desde que saqué yo la mía..."

Lomana ha vuelto a Fin de Semana un sábado más para responder al consultorio de sus oyentes -que dejan sus mensajes de voz en el 666 55 40 00- y lo ha hecho a lo grande, como hace ella. La socialité ha llegado por los pelos al estudio y ha entrado casi derrapando. Pero sin perder un ápice de elegancia.

La muerte del modisto Giorgio Armani a los 91 años de edad esta semana ha sido la primera cuestión que han hecho llegar a la influencer: "Lo que ha aportado es un clasicismo elegantísimo. Con Armani era ir siempre acertada: al trabajo, a una reunión, a una fiesta... era el rey de la chaqueta". Pero donde se soltaba la melena el modisto era en la alta costura: "He ido a varios desfiles de él, que siempre me invitaba, y lo hacía en París. Y eso era una maravilla".

Declaraba Carmen que el italiano creó todo un imperio que ahora tienen que gestionar sus herederos: "Italia cuántos artistas ha dado en la moda y en todo" concluía. Una oyente ha querido saber si alguna vez Lomana se ha encontrado mirando su armario sin saber qué ponerse: "Depende mucho de tu estado de ánimo, del día que hace, si llueve, si hay sol, si hace frío... Todas nos inspiramos en la calle, en lo que vemos, en las tendencias... y sobre todo en lo que te gusta. Yo tengo ropa comprada desde hace muchísimos años".

Un findenauta, que tiene próximamente una boda, preguntaba por el pañuelo que tantos lucen en el bolsillo de la chaqueta. Aquí, la experta era clara: Ese pañuelo nunca debe ser del mismo color que la corbata ni del traje.

Durante 'El Exprimidor', momento de repaso de la prensa del corazón, se ha comentado que Isabel Preysler y Mar Flores han anunciado que próximamente publicarán sus biografías. En el caso de la filipina llevará por nombre: 'Verdadera Historia'. "¿Pero no creéis que ya la sabemos todo?" apuntaba la socialité. "Se la ha escrito Pilar Vidal. Hace años escribió unas memorias para ¡Hola! cuando se separó de Julio". En el caso de la modelo y empresaria Mar Flores, su obra llevará por título 'Mar en calma': "Me parece más interesante la de Mar, si soy sincera, y cuenta de verdad su vida".