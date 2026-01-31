Carmen Lomana zanja su guerra con Ágata: "Hice un ejercicio de hipocresía enorme"

Carmen Lomana ha roto su silencio sobre el esperado reencuentro televisado con Ágatha Ruiz de la Prada. En su sección en el programa "Fin de Semana" de la cadena COPE, conducido por Cristina López Schlichting, la socialité ha confesado que accedió a la reunión para terminar de una vez por todas con la polémica. "Lo único que quiero es que cada vez que voy a una fiesta [...] que no me pongan la alcachofa y me pregunten por ella", ha explicado sobre su principal motivación.

Carmen en Fin de Semana

Lomana ha revelado que la idea del encuentro vino de su representante, quien llevaba "un año y medio" insistiendo. Aunque al principio se negó por el "daño" recibido, finalmente aceptó con la condición de "no hablar nunca más de ella". "Llego yo aquí, y ya me estáis hablando", ha comentado con ironía durante el programa de radio.

Un 'cara a cara' lleno de tensión

El encuentro televisado, que según Lomana buscaba "show", estuvo cargado de momentos tensos. Uno de los puntos culminantes fue cuando se les pidió decir tres cosas buenas la una de la otra. Carmen Lomana destacó que Ágatha "es muy trabajadora, que en un momento fue muy divertida y que es generosa". Por su parte, Ruiz de la Prada se limitó a decir que Lomana "se pinta bien" y que "a veces se viste bien", comentarios que evidencian que las diferencias persisten.

A pesar de que el cara a cara terminó con un abrazo, Lomana no ha dudado en calificarlo como una farsa. "Voy a hacer realmente un ejercicio de hipocresía enorme", ha admitido que pensó, añadiendo que se vio obligada a participar en el "espectáculo". La socialité ha recordado episodios pasados, como cuando la diseñadora afirmó en un plató "vengo a destrozar a Carmen", algo que Ruiz de la Prada ahora niega.

Elogios a Laura Ponte

En otro orden de cosas, en el programa también se ha celebrado el regreso de la modelo Laura Ponte a las pasarelas de París a sus 52 años. Carmen Lomana ha expresado su admiración por ella: "Me encanta, Laura, es una mujer estupenda, con mucha personalidad". Los colaboradores han coincidido en calificarla como un "ejemplo para todas las mujeres" por su elegancia, inteligencia y la forma en que gestionó su accidente ocular.

A raíz de la noticia de Ponte, ha surgido un debate sobre la expresión de las modelos en los desfiles. Lomana y los presentes han criticado la tendencia actual de que desfilen con gesto enfadado y distante, echando de menos la "explosión de mujer bella y femenina" que representaban las supermodelos de los 90 como Claudia Schiffer o Linda Evangelista, quienes "sonreían" y "disfrutaban el momento".

El rincón del oyente

La sección también ha contado con la participación de los oyentes. Carmen Lomana se ha mostrado totalmente de acuerdo con la queja sobre la incomodidad de los paraguas y la suciedad de los baños en restaurantes de alto nivel de Madrid. "No tiene nada que ver el baño con el resto del restaurante, que es muy bonito. Es una porquería", ha afirmado sobre un local concreto que ha preferido no nombrar.

Finalmente, ha ofrecido consejo a un joven preocupado por su primo, quien no es feliz en su relación pero no se atreve a romperla. Lomana ha sido clara: hay que afrontar la situación con honestidad y evitar el ghosting. "En la vida estamos para ser felices, y si tenemos una relación, es para que esa persona nos haga más felices todavía", ha concluido.