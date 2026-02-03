"La Seguridad Social ha cerrado con un déficit de 60.000 millones de euros; la realidad es que las pensiones están más cerca del colapso que de la prosperidad"

El periodista Antonio Naranjo ha lanzado una seria advertencia sobre el futuro del sistema de pensiones español durante su intervención en la sección 'Mr. Dato' del programa Herrera en COPE. En conversación con Carlos Herrera, Naranjo ha asegurado que, pese al optimismo del Gobierno, la Seguridad Social está en una situación crítica, afirmando que su realidad "está más cerca del colapso que de la prosperidad".

Según ha desvelado Naranjo, la Seguridad Social ha cerrado el ejercicio con un déficit cercano a los 61.000 millones de euros, una cifra que ha sido maquillada gracias a las transferencias del Estado para evitar la quiebra del sistema. "Han tenido que ser transferidos desde el estado, pues para que no esté en la quiebra", ha explicado el periodista. Esta situación contrasta con las cifras de las que presume el Ejecutivo, que habla de un superávit de 8.000 millones de euros.

Antonio Naranjo Periodista

Un agujero de casi 70.000 millones

La visión de Naranjo se ve respaldada por un reciente informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), analizado en el programa 'La Linterna' de COPE. Dicho análisis eleva el déficit real del sistema de pensiones a casi 70.000 millones de euros en 2025, una cifra que choca frontalmente con los apenas 10.000 millones que reconoce el Gobierno.

El periodista económico Iván Alonso aclaró en el programa que esta diferencia de 60.000 millones se debe a que FEDEA no contabiliza las transferencias que la Seguridad Social recibe del Estado, mostrando así el "agujero real" de un sistema que, en sus palabras, es "completamente deficitario". Esta situación persiste a pesar del buen momento del mercado laboral, con un millón más de cotizantes en 2025, y un aumento de los ingresos por cotizaciones del 7%.

Insostenible pese a los récord de empleo

La subdirectora de ABC, Yolanda Gómez, calificó la situación de "muy preocupante" y destacó que solo el año pasado "el estado ha transferido impuestos por más de 60.000 millones para cubrir el agujero de las pensiones". La experta resumió el sentir de muchos con una frase contundente: "Es una barbaridad lo que nos gastamos en pensiones".

Gómez aportó un dato revelador para ilustrar el desvío de recursos: mientras la inversión pública por habitante ha caído de 1.000 a 800 euros entre 1995 y 2024, el gasto en pensiones por persona se ha disparado en el mismo período de 1.000 a más de 4.000 euros. Este enorme gasto, según los expertos, se cubre con impuestos, lo que "supone que tienes que destinar menos dinero a otras cosas", como las infraestructuras.

El esfuerzo recaudatorio, que se ha traducido en un aumento de las cotizaciones sociales para empresas y trabajadores, tampoco es suficiente. "Las pensiones son insostenibles aún subiendo las cotizaciones, si no que se lo digan a los autónomos que ahora están revisando las cuotas del año pasado", lamentó Gómez. Según los cálculos, "las cotizaciones de los trabajadores solo alcanzan para pagar las pensiones hasta el 3 de octubre de 2026".