Carlos Alcaraz (22): "Me preguntaría si ha merecido la pena el esfuerzo que he hecho por mi sueño y la respuesta es que sí por todo lo que he sacrificado"

Carlos Alcaraz García, de El Palmar (Murcia), ha vuelto a hacer historia en el tenis. Tras proclamarse campeón del Abierto de Australia y completar el círculo de los cuatro grandes, el joven tenista ha repasado sus sensaciones en una entrevista con Ángel García en "El Partidazo de COPE". En la charla, ha destacado la importancia de sus raíces, incluyendo el apellido de su madre, Virginia, a quien siempre quiere reconocer: "A mi madre siempre se le va a tener el reconocimiento que tiene".

Un Abierto de Australia muy deseado

Este trofeo era especialmente anhelado por Alcaraz. A pesar de llegar bien preparado en ediciones anteriores, nunca había superado los cuartos de final, lo que generaba una "sensación rara". "Era para hacer algo más", ha confesado. Esta circunstancia le dio "más ganas" y "más motivación" para afrontar el reto. La victoria, que agranda la leyenda del tenis español, ha sido un objetivo cumplido con creces para el murciano, como ha reconocido en la celebración de su título número 47.

Su ambición es innegociable, como demuestra la anécdota sobre su "mentira piadosa" al preferir ganar él a que lo hiciera Sinner, aunque se alegre por sus rivales. De hecho, ha reconocido sin dudarlo que su aversión a la derrota es superior a su amor por la victoria. "Odio más perder que lo que me gusta ganar", ha sentenciado con rotundidad.

Odio más perder que lo que me gusta ganar"

Alamy Stock Photo Carlos Alcaraz posa con la Norman Brookes Challenge Cup en una sesión fotográfica en los jardines del Royal Exhibition Building después de derrotar al cuarto cabeza de serie Novak Djokovic en la final individual masculina del Abierto de Australia 2026 en Melbourne, Australia.

El valor del éxito y la admiración por Nadal

Con solo 22 años y 272 días, Alcaraz se ha convertido en el tenista más joven de la historia en ganar los cuatro Grand Slams, un hito que leyendas como Djokovic o Federer alcanzaron a una edad mucho más avanzada. Un momento que se hizo "muchísimo más especial" por la presencia de su ídolo, Rafa Nadal, en la grada. "Que Rafa me felicite, se alegre por por mis triunfos, se alegre por por mí, eso quiere decir lo bellísima persona que es", ha afirmado.

La relación entre ambos va más allá de la pista, hasta el punto de considerarlo un amigo. "Es un sentimiento increíble el poder decir que hablo de tú a tú como un amigo con él", ha explicado el de El Palmar, cuyo logro ha merecido incluso un homenaje de Carlos Herrera a Alcaraz por su dedicación absoluta.

El futuro y el consejo de un sabio

Respecto a su futuro, Alcaraz se ha mostrado cauto, consciente de la exigencia física y mental del tenis actual. El murciano ha revelado un valioso consejo que le dio Federer sobre cómo planificar su carrera: pensar en ciclos de cinco años. "Como un buen sabio dijo, no puedes pensar de aquí a 15 años, tienes que pensar de aquí a los primeros 5 años", ha comentado.

No puedes pensar de aquí a 15 años, tienes que pensar de aquí a los primeros 5 años"

Alamy Stock Photo Carlos Alcaraz posa con la Norman Brookes Challenge Cup después de derrotar al cuarto cabeza de serie Novak Djokovic en la final individual masculina del Abierto de Australia 2026 en Melbourne, Australia.

Aunque en la entrevista en El Partidazo de COPE ha admitido que ahora mismo no se ve jugando con 35 años, no descarta que la ilusión y las ganas le impulsen a seguir "hasta que el cuerpo me lo permita". Por ahora, la reflexión más importante para él es otra, una que se hace a sí mismo: "Me preguntaría si ha merecido la pena el esfuerzo que he hecho por mi sueño". La respuesta es un rotundo "sí, por todo lo que he sacrificado".

Finalmente, el campeón ha tenido un momento para agradecer el apoyo de sus seguidores más fieles, a quienes ha reconocido su aliento incondicional desde la grada. "Mandarles un abrazo, [...] decirles que muchas gracias por el ánimo, sobre todo estos dos últimos partidos, que ha sido una maravilla poder escucharlos. El triunfo también es de ellos", ha concluido.