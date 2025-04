Carmen Lomana confiesa el gran problema al que se enfrenta con la Seguridad Social: "Lo he ganado en el Supremo"

La mente es esa fuerza invisible de poder casi infinito. En ella se gestan las ideas, se construyen mundos y también se levantan muros. Es capaz de llevarnos tan lejos como seamos capaces de imaginar… o dejarnos atrapados en el mismo punto. No es magia: la ciencia ha demostrado que lo que habita en nuestros pensamientos —emociones, creencias, deseos— moldea nuestra forma de actuar, de sentir y hasta de vivir.

Pero controlarla para que juegue a nuestro favor, no tarea fácil. De hecho es muy habitual machacarnos sin descanso ante cualquier conflicto.

Este es precisamente uno de los temas que ha abordado la socialité, Carmen Lomana en Fin de Semana COPE, quien ha confesado que ella misma le da "muchas vueltas a todo", incluso con problemas de lo más peregrino. "Pienso que una amiga se ha portado mal conmigo o que la veo que está seria, que qué le pasará y estoy ahí dándole vueltas".

Y si esto sucede con situaciones "absurdas", ni qué decir tiene con circunstancias de mayor calado. "Imagínate un problema con Hacienda o un con un dinero que te han cargado y que no te lo devuelven".

De hecho, Lomana ha confesado que vive en estos momentos "un problema muy grande con la Seguridad Social". "Me están cargando cosas que no me corresponden". Asegura que lo ha ganado en el Tribunal Supremo", si bien, por el momento no le han devuelto "nada".

Reconoce que debería pensar que ya recuperará en algún momento el dinero, sin embargo cada vez que le viene a la cabeza no deja de "rumiarlo".

Para Lomana desconectar "no es fácil". "La mente es nuestro mejor amigo y nuestro peor enemigo. Tenemos que intentar quitarnos cosas porque si no tienen solución, ¿para qué vas a estar dándole vueltas? Pero claro, es muy fácil decirlo. A la hora de la verdad, es diferente, pero hay que relativizar".

En Fin de Semana, Lomana ha respondido otras dudas de los oyentes. Entre ellas a qué regalaría en el caso de una maternidad. Y ella lo tiene claro, primero la madre. "Yo encuentro que más que al niño hay que obsequiarle a ella, que es la que lo ha pasado mal y la que está a veces con mucho estrés. Hay que alegrarle la vida".

Aconseja que sea "un capricho, algo que ella a lo mejor no se compraría, como un perfume, un collar bonito de bisutería a una blusa". El caso es que sea "algo personal".

Si la madre es de tu familia también puede ser "una joya, una bonita sortija o unos pendientes".

Si se opta por regalar al pequeño, como tendrá "montones de chaquetitas, patuquitos, faldones, etc... una medalla con una cruz bonita en oro o un escapulario o por qué no, unos gemelos para cuando sea mayor".

A sus ahijados reconoce que les he regalado "un vaso de plata con sus iniciales para tomar agua o para guardar el lápiz".

Otra de las preguntas a Carmen Lomana en su consultorio de Fin de Semana tiene que ver con la crisis de vivienda que tenemos hoy día en España. A su juicio, parte de la solución pasaría porque se construyeran "más pisos a precios baratos", es decir, viviendas de protección oficial.

"Creo que es fundamental que haya mucho más terreno para construir estas viviendas, para que la gente pueda tener acceso, sobre todo los jóvenes", ha insistido.