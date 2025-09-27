Carmen Lomana: “No podemos agobiarnos por repetir vestidos en las bodas”

Carmen Lomana ha protagonizado esta semana una amena tertulia en la que compartió con los oyentes sus secretos de estilo, experiencias personales y recomendaciones de belleza, mientras abordaba temas de actualidad y anécdotas de la vida social y familiar de figuras públicas.

En la conversación, Lomana destacó la importancia de la elegancia y la alegría como ingredientes de la vida, incluso frente a situaciones difíciles, y habló sobre las tendencias de moda que llegarán desde París, haciendo especial hincapié en los bombachos de seda y los zapatos con cuadros Vichy como piezas clave del otoño.

La empresaria también respondió preguntas de los oyentes sobre bodas, peinados y maquillaje. Recomienda no obsesionarse con repetir vestido en eventos y centrarse en los complementos para dar frescura al look. En cuanto al maquillaje, aconseja bases ligeras y coloretes discretos que realcen la naturalidad, y para los hombres sugiere gafas de sol que se adapten al rostro y complementen el traje.

Lomana recordó su paso por MasterChef, donde llegó a desmayarse, y confesó su afición por el mercadillo de Majadahonda, donde suele encontrar desde lencería hasta prendas de lino. También comentó la actualidad del corazón: la separación de Telma Ortiz y Robert Gavin Bonner tras seis años juntos, la boda exprés de Santiago Cañizares con Noemí apenas cuatro meses después de iniciar su relación, y la celebración del quinto aniversario de Enrique Ponce y Ana Soria.

Por último, Lomana celebró la recuperación del torero Curro Romero tras superar una neumonía post-Covid y se pronunció sobre la polémica en torno a las memorias de Mar Flores, subrayando que cada persona tiene derecho a vivir y contar sus experiencias a su manera.