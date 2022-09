'La Esquina del Misterio': “Tras 26 años aislado ha muerto el superviviente de un genocidio”

Puede parecer que en pleno siglo XXI sea imposible o casi imposible que haya gente sin smartphone, sin redes sociales ni WhatsApp ni nada que le vincule con el resto de personas, pero así es. Y entre esas personas resulta que hay un caso realmente excepcional: el 'hombre del agujero', el indígena más aislado de Brasil, que ha estado durante más de 26 años solo voluntariamente en la selva amazónica brasileña y sin pronunciar una sola palabra en casi tres décadas.

Pues tenemos que comunicar una triste noticia: este ser humano excepcional ha sido encontrado muerto en una de sus casas (no casa como nosotros las entendemos, obviamente). ¿Cómo es posible vivir sin contacto alguno con el resto? ¿No es el hombre un ser sociable por naturaleza que se desarrolla en función de los demás? Son preguntas que queremos responder en Fin de Semana con Cristina y para ello tenemos a Sara Mediavilla, portavoz de la ONG Survival International: “En realidad fue una decisión voluntaria suya pero a raíz de una situación muy trágica y dramática. Fue el último el último superviviente de su pueblo, trágicamente masacrado entre los años 80 y 90, y creemos que fue el único que consiguió escapar de esas persecuciones y acabó decidiendo aislarse para protegerse de las amenazas”.

Sara detalla que “hablamos de la Amazonia occidental brasileña, unas 8.000 hectáreas. En esas décadas el territorio se empezó a abrir a agroganaderos, colonos y madereros y fueron invadiendo estos territorios con pueblos indígenas no contactados y estos agroganaderos pagaban a sicarios y pistoleros que perseguían a estos pobres indígenas y, tras matarles, entraban con tractores para eliminar cualquier vestigio de ese pueblo y decir 'aquí no hay nadie, son tierras libres'”.

“No sabemos nada de él pero estaría traumatizado por lo acontecido”, relata Mediavilla, “ni su nombre ni el nombre de su pueblo ni la lengua que hablaba. La FUNAI hizo varias incursiones en el territorio para ver si estaba bien y si quería contacto con el exterior pero dejó claro que no, incluso si se acercaban a su casa lanzaba alguna flecha en clara señal de alejarse de él y para protegerse. Solo sabemos que vivió 26 años en soledad, sobreviviendo en la selva por sí mismo y que tenía buena salud. Creemos que estaba bien y que murió con unos 70 años y poco más sabemos; han llevado el cuerpo a la capital para la autopsia y esperamos que lo devuelvan pronto para que las comunidades indígenas puedan darle un adiós como se merece en su tierra”.

El nombre de 'hombre el agujero' era porque “vivía dentro de un agujero en la vivienda, lo que le valió ese apodo y también 'indio del hoyo'. Tenía la costumbre de construir agujeros profundos, algunos con estacas afiladas en ellos que seguramente eran para cazar animales de mediano o gran tamaño o también para esconderse ya que cabía en ellos. Por desgracia apenas sabemos nada de él porque estaba totalmente aislado, vivía bien en todo caso y creemos que no le faltaba de nada”.

Silvia detalla que “creemos que no era el único caso”: “En el estado de Rondonia se sabe que hay dos personas, tío y sobrino, únicos supervivientes no contactados de un pueblo indígena, creemos que son los únicos, no conocemos más y viven completamente aislados también supervivientes de masacres. Es una situación que lamentablemente se repite”.

Para terminar, la portavoz de la ONG explica que “hay muchos otros pueblos indígenas no contactados, creemos que unos 100 en todo el mundo, tanto en la Amazonia como en Indonesia en varias islas, protegidos por la masa de agua. En Brasil también sabemos que hay 30 pueblos, y desde Survival International queremos decir que son muy vulnerables, viven en situación de amenaza constante, con genocidios planificados incluso a nivel estatal, como en Brasil con Bolsonaro”.