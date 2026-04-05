Fernando Martín imagina un mundo al revés donde las mudanzas generan envidia: "Mírale, con lo feo que es..."

Este domingo de Pascua, el colaborador Fernando Martín ha traído su particular sentido del humor a la sección que protagoniza en el programa Fin de Semana de COPE, con Cristina López Schlichting. El humorista ha propuesto un ejercicio de imaginación a partir de la situación de un amigo suyo que, desganado, se enfrentaba a una mudanza: un mundo donde todo funcionara a la inversa.

Una mudanza, motivo de envidia

En este mundo al revés, tener una mudanza no sería un suplicio, sino un motivo de orgullo y envidia. Martín ha descrito una escena en la que anunciar una mudanza provocaría la admiración de los demás. "Qué suerte tiene el macho", ha ejemplificado el colaborador, imaginando a la gente cuchichear con envidia: "mírale, mírale, qué cara de contento pone, cómo se nota que tiene mudanza".

La salud y el dinero, al contrario

La lógica inversa se aplicaría a todos los ámbitos. Por ejemplo, en una farmacia, en lugar de buscar remedios, la gente pediría enfermar. "Me encuentro muy bien, dame algo ponerme mal. Dame algo coger gripe, Óscar Latina", ha bromeado Fernando Martín, describiendo una situación completamente surrealista en la que alguien querría evitar un masaje para quedarse en casa "fastidiado".

Incluso ir al banco sería diferente. El colaborador ha pintado una imagen de una persona entrando "sobrado" a una sucursal para preguntar: "¿Necesitáis dinero?". Sin embargo, ha añadido un toque de realidad con su característico humor, al señalar que la respuesta sería negativa porque "ni en el mundo al revés me sube el el sueldo el jefe".

Delicias de hospital y genética peculiar

Una de las ideas más llamativas sería la de tener una cita romántica en un hospital. Martín ha sugerido un plan perfecto para una pareja en este mundo: "cariño, esta noche nos vamos a cenar ahí al reservado en el Hospital de la Paz". En esta realidad alternativa, la comida del hospital sería considerada una delicia gourmet, atrayendo incluso a los influencers y llevando a la gente a desear enfermar para poder disfrutarla.

La genética privilegiada también cambiaría de significado. Tener mucho pelo en las orejas sería un rasgo admirable. "Si tiene así las orejas, no quiero pensar en las ingles", ha comentado entre risas, sugiriendo que sería un signo de gran atractivo y que generaría comentarios de admiración.

Finalmente, Martín ha concluido su reflexión señalando que en este mundo al revés "viviríamos más despreocupados". Un simple regalo como una vela en un cumpleaños provocaría una inmensa ilusión, a diferencia de regalos caros que a veces no son deseados. Sin embargo, ha lamentado que esta realidad no es posible y que, al final, a su amigo "la mudanza, pues se la va a comer".