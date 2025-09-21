COPE
Hay que tener Fer

Fernando Martín nos explica por qué los andaluces son una civilización superior

Aprovechando que Fin de Semana se ha emitido esta semana desde Sevilla, el colaborador se ha acordado del maravilloso carácter andaluz

Tenemos nuevo chico en la oficina y, además de ser divino, es también muy gracioso. Por eso mismo, con un pequeño monólogo, analiza junto a Cristina López Schlichting por qué los andaluces son  especiales. ¿Será por la triple negación 'noniná' que emplean para decir que sí? ¿O será por que insultan usando la expresión 'papafrita'? 

