Fernando Martín nos explica por qué los andaluces son una civilización superior
Aprovechando que Fin de Semana se ha emitido esta semana desde Sevilla, el colaborador se ha acordado del maravilloso carácter andaluz
Redacción Fin de Semana
Publicado el
1 min lectura
Tenemos nuevo chico en la oficina y, además de ser divino, es también muy gracioso. Por eso mismo, con un pequeño monólogo, analiza junto a Cristina López Schlichting por qué los andaluces son especiales. ¿Será por la triple negación 'noniná' que emplean para decir que sí? ¿O será por que insultan usando la expresión 'papafrita'?
