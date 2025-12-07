“La Constitución es como Los del Río: un solo éxito y a vivir”

Fernando Martín ha celebrado el puente de la Constitución con una reflexión sobre la Carta Magna. Martín ha bromeado sobre el éxodo de gente durante estos días festivos, señalando que su barrio “se ha quedado tan vacío que los que nos hemos quedado allí nos confundimos un poco y salimos a los balcones a cantar el resistiré”. A su vez, ha mostrado su sorpresa por aquellos que “quieren quitar la Constitución ahora”, ya que considera que es “de las pocas cosas buenas que tenemos”. No obstante, ha propuesto con ironía una versión más breve: “Yo la haría más corta, tiene muchos artículos, yo le pondría 2 nada más, los y las, y ya está”.

Una Carta Magna con proyección internacional

Fernando Martín ha asegurado que si ya se organizan puentes “por un libro”, se pregunta “qué no haremos cuando salga la película”. En este sentido, ha destacado la buena fama que tienen los españoles en el extranjero, donde admiran su “buena constitución”. Jugando con el doble sentido del término, ha imaginado a ciudadanos de otros países como Uzbekistán o Liechtenstein diciendo: “ojalá me diera soberanía nacional de la buena”. A pesar de que la Constitución cumple ya 47 años, Martín opina que “se conserva muy bien, la verdad, como Jordi Hurtado”.

La constitución es que parece Lord del Río, o sea, un solo éxito y a vivir"

Debido a su longevidad, el comunicador ha propuesto darle “un aire nuevo” o, como mínimo, sacar “la segunda parte, la Constitución 2”. Para Martín, “la constitución es que parece Los del Río, o sea, un solo éxito y a vivir, y ya está”. Según él, incluso figuras como Puigdemont o Rufián son “fans de la constitución” que estarían esperando esta secuela. “Si lleva 5 partes Crepúsculo y no tiene argumento, ¿qué no se podría hacer con la Constitución?”, ha sentenciado.

Propuestas para ‘La Constitución 2’

Si no fuera posible una secuela, Fernando Martín ha sugerido añadir una serie de artículos nuevos. El primero sería el artículo 50.1, que garantizaría el derecho de los españoles “a recibir una ventosa para los dedos índices y pulgares que permitan abrir las bolsas del súper a la primera”. Gracias a esta norma, ha añadido, “quedaría derogado, por lo tanto, el derecho a lamerse el dedo como un muflón”.

Quedan prohibidos los hombres que no son guapos, pero que tienen algo"

Otra de sus propuestas es el artículo 70 punto y coma 4, que sería inclusivo al utilizar este signo de puntuación. Con él, “quedan prohibidos los hombres que no son guapos, pero que tienen algo”, ya que, en su opinión, “se lo están llevando todo”. Finalmente, ha propuesto el artículo 89 elevado a 4, que obligaría a los españoles a entender que la pregunta “qué tal” es una frase hecha, permitiendo como únicas respuestas “bien” o “tirando”. Y si alguien cuestiona estas normas, Martín ofrece una respuesta incontestable: “porque lo dice la Constitución”.