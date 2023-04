La dura historia de una paciente de Marian Rojas que tenía TOC: "Lo tuvo que mandar a un laboratorio"

No pisar las rayas de la calzada, bajas los peldaños de las escaleras de dos en dos, o cerrar la puerta de tu casa tres veces antes de irte. Comportamientos que si los pones en una película como Mejor Imposible, protagonizada por Jack Nicholson, serán de lo más cómicos, pero que, en realidad, hacen sufrir y mucho a aquellos que los padecen.

Por supuesto, saber que hablamos del Trastorno Obsesivo Compulsivo, o también llamado TOC. Una afección que padecen más de 600.000 personas en España, y que puede tener solución. Para conocer esas soluciones y, sobre todo, saber un poquito más de este trastorno, nos sentamos en el diván de Marian Rojas, psiquiatra y autora de numerosos libros que colabora siempre en Fin de Semana de COPE.

Ella nos explicaba la dificultad de tener TOC y cómo eso afecta a las personas que lo padecen, porque tienen "un patrón de pensamientos y miedos no deseados que provocan comportamientos repetitivos" contaba. Eso sí, para ella, es fundamental diferenciar entre la personalidad obsesiva, el toc, o tener manías, porque tienden a confundirse.

El TOC: de dónde viene y cómo identificarlo

Como explicaba la psiquiatra Marian Rojas, no es lo mismo tener una personalidad obsesiva, que te hace dar millones de vueltas a las cosas, ser rígido o ser perfeccionista, que tener TOC, que "es un estado de ansiedad generalizado que puede acabar en depresión. Tiene compulsiones, y el pensamiento obsesivo no va siempre acompañado de ellas" explicaba.

Tampoco tiene que ver el TOC con las manías, que son rituales que todos hacemos, como, por ejemplo, cómo te lavas la cara, que nos general paz pero que, "si no se hacen siempre como no te gusta, no sufres. Con el TOC sí" explicaba Marian Rojas. El síntoma más frecuente del TOC, como contaba nuestra psiquiatra, es el lavado de manos.

¿De dónde viene el TOC? Pues como nos contaba nuestra colaboradora y psiquiatra, es algo multifactorial, que bien puede venir de una parte genética, como educacional, como de un trauma. De hecho, contaba la historia de una de sus pacientes, que desarrolló un TOC muy severo a partir de una herida que se hizo su hijo.

"Su hijo en un parque tenía una herida, se le cayó la tirita y se le infectó. Hubo que operarle y estuvo ingresado con una asepsis. Desarrolló un TOC de limpieza...Cómo llevaba a los niños al parque después, cómo los limpiaba, vivía angustiada y al llegar a casa los desinfectaba con un jabón especial que ella misma mandó a hacer a un laboratorio. Esto perjudicó muchísimo a los hijos, porque no podían tener una vida normal" contaba.

¿Cómo curarse del TOC?

Marian Rojas explicaba que lo que caracteriza también al TOC, es, sin duda, el miedo. "Cuando se cree que la vida está en riesgo, se activa el cortisol y activas la alerta...Vives con una ansiedad constante y eso genera mucho miedo a la vida, y eso te incapacita" explicaba la psiquiatra en Fin de Semana.

Eso no significa que no se pueda curar. En absoluto, según explicaba ella, en muchos casos "se puede curar y aliviar en un porcentaje altísimo. Hay pacientes que casi se curan al 100% y lo tienen desactivado de forma muy poderosa" contaba.

¿Cómo se cura, entonces? Pues lo primero que explicaba nuestra psiquiatra, es que se le tiene que explicar al paciente cuáles son los síntomas y por qué le pasa lo que le pasa, y contarle, sobre todo, que puede tener solución. Solo con esa charla, asegura, ya se sienten aliviados.

"Le explicamos al paciente que vamos a cambiar su voz interior, y a dominar esos pensamientos que tiene". Luego, además, es necesario ir acercando, muy poquito a poco, al paciente con TOC a aquello que le angustia y le da miedo. Por ejemplo, si vas a volar y le tienes pánico, lo primero es ir viendo películas sobre vuelos, leyendo, y, poquito a poco, volar a destinos con un tiempo de vuelo muy corto.

Esto es, lo que se llama, una exposición gradual. "Las pequeñas victorias que hacen los pacientes, generan un subidón de autoestima brutal" confesaba. También es importante, tener una red de apoyo, de tu familia y amigos, porque, asegura, "la posibilidad de recuperación con compañía es mucho mayor".