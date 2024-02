Marian Rojas detalla los seis tipos de inteligencia que existen: si tienes esta, lo tendrás todo más fácil

Seguro que alguna vez, mientras navegabas por Internet, te has encontrado con un anuncio de un test de inteligencia. Sí, el típico que supuestamente te mide tu cociente intelectual y te dice lo apto que eres o no para ciertas cosas en la vida. En definitiva, nos hace pensar cuánto somos de listos.

El problema y la fortuna que tenemos es que ahora sabemos que hay muchos tipos de inteligencia y que eso, precisamente, es algo tremendamente relativo. Por eso, le preguntamos a alguien que conoce bien todo este asunto. Alguien que, como cada sábado, nos sienta en su diván.

Es Marian Rojas, y nos explicaba, primero de todo, que este tipo de test que miden tu cociente intelectual, lo único que hacen es medir "tu capacidad de razonamiento. Pero la inteligencia es algo más amplio. Puedes tener un gran cociente intelectual, pero costarte mucho la parte humana" empezaba diciendo.

Por eso sí, nos explica cuáles son los seis tipos de inteligencia a los que debemos atenernos. Ojo, porque hay una que es un poco más "especial" que la otra.

Los seis tipos de inteligencia que puedes llegar a tener

Marian Rojas nos detalla los seis tipos de inteligencia con los que nos podremos encontrar. Por un lado, la lingüística, que dice que es la capacidad que tenemos de expresarnos. De hecho, dice que tener esta inteligencia es fundamental para una buena relación de pareja, porque es necesario comunicarse.

Por otro lado, la inteligencia lógico-matemática, que mide también tu capacidad de razonar y entender ciertas realidades.

Habla Marian de la inteligencia intrapersonal, fundamental. "Es la habilidad a la hora de conocernos. Es importante porque es la capacidad que tenemos de conectar con la realidad y con nosotros mismos, razonando, valorando pros y contras, darte cuenta de lo que te conviene o lo que no, captar la realidad y decidir qué es bueno y qué es malo" explicaba.





También está, en contraposición, la inteligencia interpersonal, que es cómo nos adaptamos al entorno.

Está, en su opinión, la inteligencia emocional, que es su "preferida". “Esa capacidad de gestionar nuestras emociones, saber qué me pasa, por qué me pasa, empatía, comprensión, conocer también los de los demás, gestión de impulsos... A lo largo de los años, grandes genios eran un desastre en su vida personal, gente que ha llegado muy lejos en la vida a nivel profesional, pero en lo personal no” decía.

Está también la inteligencia espacial, esa capacidad para entender nuestro entorno, la navegación y las localizaciones.

Pero si hay una que es importante y que te hará triunfar en la vida, es la "inteligencia auxiliar", definida por Enrique Rojas. "Es la gente que tiene capacidad de orden, perseverancia, motivación...Es auxiliar porque potencia cualquier aspecto de la vida. Él dice que esa es la clave, considera que una persona con orden y disciplina, potencia las demás".

¿Es lo mismo ser listo que inteligente?

Lo cierto es que no, respondiendo a la pregunta. Si bien, como explicaba Marian Rojas, el hecho de tener un tipo de inteligencia no te hace no poder potenciar las demás. Y es que dice que, si tú eres consciente de que encajas bien en un tipo de inteligencia anteriormente descrita pero otro no, puedes trabajarla hasta encajar algo más.





Eso sí, no es lo mismo tener un tipo de inteligencia, que ser listo. Para Marian Rojas, ser listo es "la capacidad de ser inteligente en medio del mundo...Es una persona que sabe salir adelante, que es pillo, que tiene todas las herramientas para hacerlo. Igual es alguien que trabaja menos, pero se sabe mover, sabe llegar a las cosas" sentenciaba la célebre psiquiatra.