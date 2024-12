Una paciente de Marian Rojas se reúne con la familia por Navidad y, el gesto de su sobrino, acaba pasándole factura: "Se puso a llorar"

La Navidad es un momento de villancicos, dulces, fiestas y también de dolor. Muchos de los oyentes de 'Fin de Semana' agradecen que hablemos de la soledad extrema y que notan con especial virulencia. En esa noche de la Nochebuena, sienten una punzada. Luego también está el que siente nostalgia: o de la infancia, o de las personas que faltan... Vamos a preguntarle sobre todo ello a nuestra querida Marian Rojas, psiquiatra y colaboradora de 'Fin de Semana'.

Al comienzo de su intervención, asegura Marian que este "es un tema que es realidad. En la consulta, todos los días, cada paciente que entra le pregunto qué va a hacer esta Navidad. Y te das cuenta de que la Navidad es un momento que abre y activa emociones de todo tipo".

¿Qué emociones son? Desgrana Rojas algunas de las situaciones que se encuentra en consulta porque "hay gente que vuelve a ser el niño que era, que canta villancicos, que se lleva a sus hijos a ver Belenes y tiene rutinas navideñas y luego hay otro grupo que activan una serie de emociones que no saben gestionarlas".

El problema, explica, "es que es absolutamente disociarse de lo que está sucediendo. No hay nada que no te acerque la Navidad. El espíritu navideño puede ser maravilloso, pero también puede convertirse en un infierno". La psiquiatra asegura que, para algunas personas y en estas fechas, "se activa la rabia, la frustración, la sensación de la soledad, la nostalgia, la culpa, la ansiedad...".

Algunos de los pacientes de Marian no logran sus objetivos y que no salen. Para ella, de hecho, la clave es "que para todo el mundo la Navidad significa algo. No deja indiferente. El otro día, un paciente me decía que la familia de su mujer celebra mucho la Navidad. Pero él aseguraba que ha tenido que mutar porque, cada año, sus padres estaban separados y se quedaba uno siempre solo".

Por otro lado, Marian Rojas le cuenta a los oyentes de 'Fin de Semana' que hay dos factores determinantes en estas fechas. "Cómo eran mis navidades cuando yo era pequeña. Y que todas las navidades, por razones de vida y envejecimiento, hay gente que empieza a no estar. Yo siempre digo el 'síndrome de la silla vacía'. De repente, esa persona no está. Yo reivindico mucho la alegría en Navidad y dedicarle un espacio a los que echamos de menos".

Hay una emoción que aflora. Una canción, un villancico. Un ejemplo de ello es lo que le sucedía a una paciente de Marian Rojas. "Me decía que la Navidad es un momento complicado para ella. Un sobrino mío puso un villancico que nadie conocía, pero lo tocaba mi padre en Nochebuena. Me puse a llorar. Lo que pasa es que, en la Navidad, estaba todo a flor de piel".

El Diván de Marian Rojas

Por último, la psiquiatra da un consejo a los oyentes. "Identifica cómo te sientes, acepta la emoción, redefine las expectativas que tienes para los días. Intenta entender que tu realidad influye en cómo interpretas estas fechas, pero todo lo que pueda hacerte salir del bucle: poténcialo. A veces las pequeñas cosas te hacen sacar la cabeza. No tengas miedo a potenciar la parte que te hace disfrutar".