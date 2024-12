Marian Rojas señala la pregunta que debes hacerte para saber si tienes buena salud mental: "Te reconcilia contigo mismo"

Todos hemos sido pequeños, y todos sabemos que, a veces, se hacen comentarios relacionados con nuestro físico. A todo esto también pueden sumarse una serie de actos de desprecio. Con el tiempo aprendemos a convertirlo y sabiduría, tanto que muchas veces somos capaces de reírnos de nosotros mismos.

De hecho, esta capacidad para reírse de uno mismo es parte de la inteligencia y de la madurez. La psiquiatra y colaboradora de COPE, Marian Rojas, ha explicado que aprender a reírse de uno mismo "no es fácil", peor aún si eres una persona que ha sufrido mucho a lo largo de su vida.

"Si se han metido contigo, se genera un complejo; y cuando tú tienes un complejo, la autoestima está más baja. Para reírte de uno mismo tienes que tener una autoestima relativamente sana", ha asegurado. De hecho, no se trata de algo sencillo, sobre todo cuando entramos en un escenario en el que se han reído de una persona en concreto.

De hecho, y para saber si nuestra salud mental o autoestima está en un estado óptimo, es tan sencillo como hacernos una serie de preguntas cuando cometemos un error o nos hemos equivocado. Conocer nuestras fortalezas, nuestras debilidades, y sin juzgarnos. "A veces tendemos a juzgarnos con una dureza que no nos permitimos un error", ha señalado.

Entonces, ¿qué tenemos que hacer en esos casos?

"Yo le diría al oyente que me está escuchando: tú cuando te equivocas o cuando ves esa cosa de ti que de repente fallas o que de repente no te sale tan bien como te gustaría, ¿cómo te tratas? ¿Qué te dices interiormente? ¿Otra vez te has equivocado? ¿De verdad qué mal es esto? ¿Pues qué has engordado? Es decir, ¿tu diálogo interior es un diálogo que te perturba? ¿O el diálogo interior te dice, oye, pues mira, estas son épocas en la vida de verdad, pues para adelante?".

Si además de todo esto, somos capaces de reírnos, eso significa que "te has reconciliado contigo mismo".

EL PODER DE LA RISA

La psiquiatra ha reivindicado el potente y sanador poder de la risa. "Yo soy muy fan de la risa porque baja los niveles de cortisol, ayuda a mejorar sustancias, endorfinas, que te ayudan a sentirte bien, conectas con la persona que tienes enfrente. Es contagioso", ha asegurado.

Por ese motivo, considera que la risa "hay que fomentarla".

Y para eso lo mejor es "ir con gente que te hace reír".

"El tema de la risa o las carcajadas es que incluso se ha visto que mejora el sistema inmune, porque al final es una manera de liberar tensión", ha apuntado.