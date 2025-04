Manolo Lama se fija en un detalle de la final ganada por el Barcelona al Real Madrid: "No hay tanta"

El Barcelona se proclamó campeón de la Copa del Rey gracias a un gol de Koundé en el minuto 116 de la prórroga, que puso el definitivo 3-2 en el marcador para dar a los azulgranas su 32ª Copa. La final de la Copa del Rey comenzó con un Barcelona espectacular, dominando por completo la pelota y adelantándose en el marcador gracias a un gol de Pedri. El azulgrana lograba poner la pelota en la escuadra después de recibir un pase raso de Lamine Yamal dentro del área. Los de Flick dominaron la primera parte y pudieron ampliar la ventaja en un saque de córner de Pedri que acabó en el palo.

@FCBarcelona_es Los jugadores del Barcelona levantan la Copa del Rey en La Cartuja.

En la segunda parte el partido cambió por completo con la entrada de Mbappé. El francés empató el partido al marcar de falta directa desde la frontal del área. Y poco después, Tchouameni culminaba la remontada con un cabezazo en el saque de un córner. Cuando el Madrid parecía que se llevaba la final, apareció Lamine Yamal para dar un pase largo hacia Ferran, que controló y aprovechó una mala salida de Courtois para poner el 2-2 definitivo.

La final se fue a la prórroga después de una jugada muy polémica. De Burgos Bengoetxea pitó un penalti de Asencio sobre Raphinha en el 94', pero daba marcha atrás en su decisión tras la revisión del VAR.

EFE Koundé celebra el gol de la victoria del Barcelona en la final de la Copa del Rey contra el Real Madrid.

En la prórroga, una mala salida de balón de Modric provocó el robo de Koundé, que disparó desde fuera del área para marcar el 3-2. Al final, el Barcelona lograba su 32ª Copa del Rey gracias al gol del francés, en lo que es su segundo título de la temporada a la espera de ver qué acaba haciendo en la Liga, donde es líder con cuatro puntos sobre el Real Madrid; y en la Champions, donde se enfrentará al Inter de Milan en semifinales.

el análisis de manolo lama de la final

Manolo Lama, narrador de la final en Tiempo de Juego, analizó la victoria azulgrana: "Han jugado los dos mejores equipos del mundo que afortunadamente los tenemos en la liga española y que yo sinceramente creo que no hay tanta diferencia entre el Barça y el Madrid como muchos pensaban. En la primera parte el Barça ha jugado a lo que sabe jugar a tener el balón, a presionar muy bien tras pérdida a ahogar al equipo rival, a tirar la línea muy arriba y el Madrid ha sido incapaz de solucionar los problemas que tenía el Barça. La entrada del Mbappé ha hecho que el partido sea más largo, haya más distancia de centrales a centrales y luego el Barça, yo creo, que el físico le ha pasado factura y en el momento que el físico te pasa factura a algunos jugadores, sobre todo el mediocampo, la presión no es la misma, el equipo ya no se comprime como se comprimía en la primera parte y por eso ha crecido el Madrid que en la segunda parte ha tenido ocasiones ante el portero Szczesny. Yo creo que ha sido una gran final de fútbol entre dos grandes equipos".