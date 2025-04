Joan Gaspart manda un recado a Florentino Pérez: "Le pongo un cero; pura comedia amenazar que no iban a jugar"

El expresidente del FC Barcelona Joan Gaspart acudió en la noche de este sábado a Canaletas para celebrar con los seguidores del equipo blaugrana la victoria del conjunto de Hansi Flick en la final de la Copa del Rey ante el Real Madrid (3-2).

"El hecho de que no sea directivo no quiere decir que no sea culé. Hasta la muerte. Vengo a disfrutar. Yo venía muchas veces aquí, siendo directivo y no siendo. Porque sé que es una tradición y que las tradiciones hay que mantenerlas ", apuntaba Gaspart en declaraciones de COPE.

la final

Durante su intervención en Tiempo de Juego, Gaspart desveló cómo vivió la final: "Yo, como soy muy supersticioso, ya me había puesto el pijama para irme a dormir enseguida que se acabase el partido. Y cuando ya hemos visto que no, me he vuelto a cambiar.

mensaje a florentino pérez

Durante un momento de la entrevista, el expresidente del Barcelona sorprendió con un 'dardo' al presidente Florentino Pérez, mientras que aplaudió el comportamiento de los jugadores del Real Madrid: "Y sobre todo, los jugadores del Madrid, un 10, al presidente un 0. El club se ha portado muy mal. Han dado una lección a los jugadores del Madrid, a su club, de lo que es el señorío por la vida

Miguelez Sports/Cordon Press Joan Gaspart y Florentino Pérez, ambos como presidentes en el palco del Camp Nou

Las razones del enfado de Gaspart con Florentino Pérez se debe "al plante a la Federación Española, el comentario en contra del árbitro. Todo esto, pura comedia, amenazar que no iban a jugar. Todo esto para influir al árbitro. Y, de hecho, lo han conseguido, porque ha habido jugadas penaltis clarísimas que no se han pitado".

"Por tanto, no es correcto pensar que el fútbol es esto. El fútbol es lo que los jugadores de Madrid han demostrado al final. Como unos señores han saludado a los jugadores del Barça, mientras que el señor Florentino Pérez estaba en el palco con una cara de pocos amigos", concluyó.