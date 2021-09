La madre de Cristina: “En los años 50 en la Iglesia, en pleno agosto, había que ir con medias, velo y manga la

¡¡Ingeborg está de vuelta!! Regresa a Fin de Semana con Cristina tras “unas vacaciones muy largas, sigo en Gredos, pero me queda poco. He estado en Ávila y por poco me pilla la gota fría”.

La madre de Cristina recuerda con Cristina el incendio de Gredos: “Horrible, esta provincia ha sufrido mucho. Se originó por un coche averiado. Estaba toda la naturaleza en contra, el paisaje es desolador, todo quemado. Un amigo pasó por allí y me dijo que las fuentes están contaminadas, no se puede beber".

Sobre los veranos en España en los años 50, Ingeborg recuerda que, cuando llegó, se las arregló como pudo: “Tomando refrescos para el calor. Lo peor era que en la iglesia tenías que ir con velo, manga larga y medias, en pleno agosto. Estabas sudando y era un calvario. Por fortuna en el porrón había vino, lo manejaba mejor que el botijo. Y el abanico siempre encima".

La madre de Cristina termina con un recuerdo muy divertido: “La siesta cambió mi vida, gorda gorda gorda. De pijama, Padrenuestro y orinal, y con el calor, ideal".