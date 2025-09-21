COPE
¡Nos visitan Los Compadres de Sevilla! "Tomarme la vida con humor me ha salvado en muchas ocasiones"

Alberto López y Alfonso Sánchez son los dos sevillanos más conocidos y queridos, conocidos por sus personajes 'pijos cortijeros' que se han dado a conocer en Youtube y 'Ocho apellidos vascos'

Hay quien dice que no hay nada más aburrido... que un andaluz aburrido. Pero es que yo creo que eso no existe, es algo así como un ser mitológico. Porque la gracia, la sonrisa, el salero, el buen humor, la fina ironía... parecen algo inherente a la gente de esta tierra.

Hace ya quince años- como pasa el tiempo- conocimos a dos iconos de la cultura sevillana. Son Rafi y Fali, dos compadres que comparten un estilo así como 'pijo cortijero'. Rafi y Fali nacieron de la mente de dos sevillanos, Alberto López y Alfonso Sánchez, guionistas y productores que se han pasado este domingo por Fin de Semana y hemos pasado un rato estupendo. Ellos son 'Los Compadres de Sevilla'.

