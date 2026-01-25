Del universo de 'Juego de Tronos' a 'Agatha Christie': las series imprescindibles que llegan en 2026

El año 2026 ha comenzado con fuerza en el panorama de las series, con el regreso de grandes éxitos y esperados estrenos. Para analizarlos, el experto Javier García Arevalillo ha repasado en el programa Fin de Semana, con Cristina López Schlichting, las ficciones más destacadas. Según Arevalillo, el año arranca con "muchas secuelas de grandes éxitos" y estrenos singulares, especialmente los relacionados con el "universo de George Martin", creador de 'Juego de Tronos'.

Vuelve la acción con 'Hijack'

Una de las primeras continuaciones es la segunda temporada de High Jack, la serie protagonizada por Idris Elba. Tras el éxito de la primera entrega, donde su personaje, un experto negociador, se enfrentaba al secuestro de un avión, la trama vuelve con nuevos desafíos. Javier García Arevalillo la describe como un "thriller de altura con mucha tensión y giros de guion", una producción "entretenidísima" para los seguidores de clásicos como 'Con Air' o 'Air Force One'.

También regresa el drama médico con la segunda temporada de The Pitt, una de las series mejor valoradas del año pasado. Su originalidad reside en un formato que transcurre "casi en tiempo real en el turno de guardia de un hospital", donde toda la temporada se desarrolla a lo largo de una sola noche en el área de emergencias de un hospital de Pittsburgh. Arevalillo la califica como una de las "series más adictivas" del momento, augurando que "probablemente gane varios Emmys" y que sus creadores han encontrado un "pequeño gran filón".

Misterio, té y pastas británicas

Para los amantes del suspense clásico, llega Agatha Christie y las 7 esferas, una miniserie de tres capítulos que ha supuesto una "gratísima sorpresa" para García Arevalillo, quien se ha declarado "lector compulsivo de sus obras" en su adolescencia. La trama sigue a Lady Brent y su madre, una suerte de álter ego de la propia escritora. Con un reparto que incluye a Martin Freeman y Helena Bonham Carter, la serie es, en palabras del experto, "la clásica mezcla maravillosa de crimen y tacitas", ambientada en la Inglaterra de grandes mansiones.

El lado idealista de 'Juego de Tronos'

El universo de Juego de Tronos se expande con un nuevo estreno: El caballero de los 7 reinos. García Arevalillo ha confesado que esta precuela le apetece "mucho más" que 'La Casa del Dragón" porque, aunque muestra realidades parecidas como las conspiraciones palaciegas, lo hace desde una "perspectiva más inocente y algo más idealista, no tan cínica". La historia sigue a un caballero desconocido y a su joven escudero, que resulta ser Aegon Targaryen, en una época 70 años anterior a la serie original y ya sin dragones. Es, según el crítico, una "historia de caballería andante, un Quijote", que ofrece aventuras sin el cinismo de otras entregas del universo.

Finalmente, Arevalillo ha destacado la segunda temporada de Las gotas de Dios, una "raruna" producción franco japonesa basada en un manga. La trama gira en torno a dos posibles herederos de la mejor colección de vinos del mundo, que deben competir para demostrar quién es el mejor sumiller. A pesar de su extraño planteamiento, el experto asegura que "el despliegue de la historia es maravilloso", con una "combinación preciosa" entre las historias personales y la pasión que rodea al vino.

Por su parte, Cristina López Schlichting ha recomendado la serie Pluribus, una producción que ha calificado de "apasionante", aunque "lenta". La serie plantea un mundo donde un virus ha eliminado los conflictos y una mujer con mal carácter debe salvar a la humanidad. A la presentadora le ha fascinado su reflexión sobre que "el valor de un ser humano está en su individualidad, aunque sea un ser apestoso". García Arevalillo ha apuntado que ese ritmo pausado es sello de su creador, Vince Gilligan, conocido por series como Breaking Bad y Better Call Saul.