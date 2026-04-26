La UE unifica los requisitos para viajar con mascotas: ¿Cómo puedo evitar multas y cuarentenas?

Esta semana ha entrado en vigor una nueva normativa de la Unión Europea que modifica la forma de viajar con mascotas. El objetivo es unificar la legislación para endurecer los controles, mejorar la trazabilidad de los animales, combatir el comercio ilegal y ofrecer garantías sanitarias. Para aclarar las claves de esta ley, el veterinario Víctor Algra, autor del libro 'Animales de Ciudad', ha intervenido en el programa 'Fin de Semana' con Cristina López Schlichting.

Alamy Stock Photo Perro en el aeropuerto de LaGuardia

El experto ha aclarado que, en la práctica, la normativa no altera significativamente las obligaciones para los españoles. España ya contaba con una legislación avanzada en este ámbito. "Para los tutores de animales de compañía en nuestro país, no cambia nada de forma sustancial", ha señalado Algra , ya que la identificación con microchip, el pasaporte europeo y la vacunación antirrábica ya eran imprescindibles.

Requisitos y posibles sanciones

Para viajar por la Unión Europea, es indispensable que la mascota cuente con un microchip, un pasaporte europeo en regla y la vacuna de la rabia actualizada. Víctor Algra ha confirmado que estos requisitos no se han endurecido para los viajeros españoles, sino que se mantienen como hasta ahora, ya que "eso era algo que ya nos pedía Europa para poder viajar".

Incumplir la normativa puede acarrear serias consecuencias en la frontera. Las autoridades pueden impedir que el animal viaje, imponer un periodo de cuarentena o aplicar multas. Por ello, Algrás insiste en que es un escenario "que nadie quiere tener" y recomienda verificar la documentación necesaria tanto para salir como para regresar, especialmente en viajes fuera de la UE.

Freno al tráfico ilegal y viajes a terceros países

La situación cambia al viajar a países terceros. Víctor Algra advierte que "hay mucha diferencia" y que los requisitos dependen de cada destino. La principal preocupación es la rabia, una enfermedad controlada en España pero endémica en muchos otros países. En algunos casos, se exige una titulación de anticuerpos de rabia, un análisis que certifica la inmunidad del animal.

La nueva ley es una herramienta clave contra el tráfico ilegal de animales, especialmente de cachorros. Se establece una edad mínima para viajar de 15 semanas. Según ha explicado el veterinario, esto se debe a que la vacuna de la rabia se administra a las 12 semanas y la inmunidad tarda tres semanas en desarrollarse. "Hasta mínimo 15 semanas ningún cachorro podría viajar entre diferentes países", ha afirmado.

El error más común: la falta de tiempo

El fallo más habitual que cometen los dueños de mascotas antes de viajar es no informarse con la suficiente antelación. Víctor Algra ha explicado que "el fallo más habitual es no informarse a tiempo", ya que algunos trámites son sencillos, pero otros, como la titulación de anticuerpos de la rabia, requieren semanas. Esta falta de previsión puede provocar que, llegado el momento, "los animales no puedan viajar".