Trump, Maduro, Putin... ¿Qué pasa cuando los líderes políticos se endiosan? "Son figuras mesiánicas y todas hablan igual"

¡Que ya es Navidad en Venezuela! Bueno, casi. A partir del 1 de octubre, las calles del país sudamericano se adornarán con motivos navideños. Y es que en palabras del líder chavista, Nicolás Maduro, esta decisión de adelantar las fiestas navideñas está motivada por su deseo de mejorar el ánimo de la población.

La iniciativa del presidente venezolano ha dividido a la población. Hay quien ve una intención genuina de levantar la moral popular y quien cree que es una manera de tapar los trapos sucios de su gobierno.

La Tertulia de Fin de Semana ha abordado este sábado a las figuras políticas que caen en el endiosamiento y en el narcisismo. Esta misma semana conocíamos que el ejecutivo de Donald Trump determinaba que el Paracetamol debe ser perseguido por su supuesta vinculación con el autismo. Argumento que rechazan los colegios médicos.

Recordaba Cristina otros personajes como Vladimir Putin, "que sale a caballo con el torso desnudo y enamora a las jovencitas del país cuando parece una figura del Museo de Cera. Y qué decir de Netanyahu... que ayer dijo en la ONU que debía acabar el trabajo en la Franja de Gaza. A mí se me pusieron todos los pelos de punta".

¿Por qué figuras tan polémicas y megalómanas cuentan con el apoyo y fervor del pueblo? "Lo terrible no es que sean como son, que podría ser así de patológico... si no que muchas personas se enganchan a ellos" comenzaba el psiquiatra Gaona: "Por un lado el servilismo, apoyado por redes sociales, la cultura de la cancelación... "

"Lo que hay detrás no es locura, es desmesura. Un emperador romano nombró emperador a su caballo, Calígula... y fue hace 2.000 años. Hay una gran crisis de representación en los partidos políticos... hay mucha burocracia inútil, hay muchas crisis... y eso genera incertidumbre. Entonces surgen estas figuras mesiánicas, que hablan todas igual, usan lenguaje de guerra..." apuntaba el psicólogo José Manuel Aguilar.

