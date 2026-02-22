Trump eleva la tensión comercial: "Los países extranjeros que nos han estado estafando durante años están extasiados, felices, pero no bailarán por mucho tiempo, te lo puedo asegurar".

La actualidad política y económica ha sido analizada en el programa 'Fin de Semana' de COPE, donde la periodista Beatriz Perezotín ha repasado junto a Cristina López Schlichting varias claves de la jornada, desde la estrategia comercial de Donald Trump hasta las complejas negociaciones políticas en España.

El nuevo órdago de Trump

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha respondido con contundencia al revés judicial de la Corte Suprema, que tumbó su política de aranceles. Lejos de ceder, Trump ha anunciado un aumento de los aranceles globales al 15 por 100, utilizando como base legal la sección 122 de la Ley del Comercio de 1974 para aplicar tarifas temporales.

La medida se presenta como una defensa de la soberanía industrial y de los trabajadores estadounidenses. El propio Trump ha advertido de forma directa: "Los países extranjeros que nos han estado estafando durante años están extasiados, felices, y están bailando en las calles, pero no bailarán por mucho tiempo, te lo puedo asegurar".

Este gravamen temporal, que puede extenderse hasta 150 días, forma parte de la estrategia de presión de Donald Trump, que ha convertido el comercio en una de sus principales herramientas políticas y electorales desde su regreso al poder.

La negociación fiscal bloquea los pactos

En el ámbito nacional, una reunión secreta entre el presidente Pedro Sánchez y Esquerra Republicana ha finalizado sin acuerdo, manteniendo el bloqueo en la negociación de los presupuestos catalanes. El partido independentista supedita su apoyo a que la Generalitat pueda gestionar íntegramente la recaudación del IRPF.

Oriol Junqueras mantiene firme la condición de su partido a un compromiso explícito del Ejecutivo central sobre esta cuestión fiscal, una reivindicación histórica de Esquerra. Según han afirmado los republicanos, "no se dan las condiciones necesarias para poder iniciar una negociación presupuestaria", lo que deja las conversaciones en punto muerto.

No se dan las condiciones necesarias para poder iniciar una negociación presupuestaria"

Este bloqueo se produce a pesar de que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, también había manifestado su compromiso con la recuperación de la gestión del IRPF. Sin embargo, la ausencia de un acuerdo explícito con el Gobierno central ha dejado la negociación, por el momento, sin avances concretos.

La izquierda busca un frente común sin Podemos

Mientras tanto, la izquierda a la izquierda del PSOE se ha reunido en el Círculo de Bellas Artes de Madrid bajo el lema 'Un paso al frente' con el objetivo de lanzar una alianza para las elecciones generales de 2027. Este nuevo espacio nace con ausencias notables, ya que no forman parte de él ni Podemos ni la propuesta de Gabriel Rufián.

La líder de Más Madrid, Rita Maestre, ha lanzado un mensaje contundente durante el acto: "Su plan es cobarde y es inmoral, pero tienen un plan, tienen todas las redes sociales, tienen el 90 por 100 de los medios de comunicación, tienen dinero y vienen a por nosotros". El objetivo es crear una oferta común y plural, aunque Podemos ya ha rechazado la integración.

Desde la formación morada argumentan su rechazo, alertando del riesgo de convertirse en un mero apéndice del PSOE. "¿Para qué haríamos eso si es precisamente la inacción del PSOE la que no para de alimentar a VOX?", ha señalado Belarra, criticando que el único fin sea el cálculo electoral y la suma de votos para apoyar al partido mayoritario.

Por último, el sector cultural ha alzado la voz contra el IVA del 21 por 100 que se aplica a la compra de arte, considerándolo un impuesto de lujo. Galeristas y artistas se han concentrado ante el Guernica en el Museo Reina Sofía y en otras instituciones como el Magda de Barcelona y el IVAM de Valencia pidiendo la dimisión del ministro de Cultura.

La principal reclamación del sector es equiparar su IVA al de otras actividades culturales como el cine (10%) o los libros (4%), en línea con la media europea, que se sitúa entre el 5 y el 8 por 100. Los manifestantes lamentan que este impuesto dificulta el acceso al arte para el gran público.