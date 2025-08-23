El truco de La Ordenatriz para evitar los malos olores en la nevera y el armario: "¡Soy fan!"

"Limpieza profunda y general de casa... no lo dejaría para agosto". Begoña Pérez, conocida por muchos como 'La ordenatriz', la que todo lo sabe del orden y de la limpieza, da las claves para tener la casa lista de cara a la vuelta al curso. Con este calor hay pocas ganas de ponerse a limpiar a fondo... por eso podemos empezar por cosas más ligeras.

¡Algunas ideas! "Limpiar un armario con agua y jabón. Soportan dos o tres veces al año esa limpieza con agua y jabón. No lo vamos a calar mucho y lo secamos en seguida con bayeta. Y aprovecharía a que esté medio vacío el armario para limpiarlo con oxígeno activo (...) ¡soy muy fan! Puede venir en formato líquido de detergente". Puede venir bien en armarios que tengan cierto olor a humedad o en los que haya habido polillas.

"Como tip extra: antes de meter la ropa en el armario o la comida en la nevera, metemos bayetas empapadas en agua oxigenada en cuencos... y esto, a parte de la limpieza con oxígeno activo que ayuda con malos olores, absorbe el olor (...) y de verdad, que al poco tiempo, deja de oler".

¡Más ideas! Limpiar el polvo de arriba a abajo: "El polvo va hacia abajo... no me hace falta saber física para saber que el polvo va a terminar en el suelo. Sería absurdo ponerme a barrer y aspirar si luego voy a pasar el plumero por paredes y lámparas".

¿Y qué hay de la ropa de baño, que dejamos ya de utilizar hasta el próximo verano? "Metemos los bañadores en una solución mitad agua, mitad vinagre de limpieza y una cucharada de bicarbonato (que ayuda a desincrustar sal y cloro e, incluso, restos de jabones). Lo dejamos varias horas, aclaramos bien con agua y lo tendemos dado la vuelta (pero no al sol)" para que seque, a guardar... ¡y a disfrutar del año hasta la próxima temporada veraniega!