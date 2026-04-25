La Tertulia, sobre la decisión del Reino Unido de prohibir fumar a los nacidos a partir de 2009: "Abre la puerta a un estado abiertamente intervencionista"

El Parlamento británico ha aprobado una ley pionera que busca crear la primera generación sin tabaco, prohibiendo la venta de cigarrillos a cualquier persona nacida a partir del 1 de enero de 2009. La medida, que ha sido calificada como un verdadero experimento, ha generado un intenso debate en el programa 'Fin de Semana' de la COPE, donde los expertos José Miguel Gaona y José Manuel Aguilar han analizado sus profundas implicaciones.

A primera vista, la iniciativa suena "fenomenal", como ha reconocido el psiquiatra José Miguel Gaona, ya que el tabaco sigue siendo una de las principales causas de muerte. Sin embargo, ha advertido que la ley introduce una "discriminación legal según tu nacimiento" y, lo que considera más peligroso, "abre la puerta a un estado intervencionista" del que se declara "absolutamente enemigo".

¿Sirve realmente prohibir?

José Manuel Aguilar, profesor de psicología forense, ha sido tajante al respecto: "La experiencia nos dice que no". Según Aguilar, la prohibición no es efectiva y trae consigo graves consecuencias. "Genera mercados ilegales", ha afirmado, y "potencia el crimen organizado". Además, ha señalado los evidentes "riesgos sanitarios" que conlleva un mercado sin control, donde no se sabe "qué le están vendiendo y en qué condiciones está vendiendo".

Aguilar ha diferenciado entre prohibir y regular. Mientras que la prohibición fracasa, la regulación, como "reducir el número de sitios donde fumar o la hora de venta de alcohol, pues sí ha funcionado, y ahí están las cifras". El riesgo de un mercado negro es "clarísimo", ha insistido, porque "siempre que hay una demanda, va a surgir a alguien que te va a cubrir esa demanda".

El debate sobre la libertad individual

Gaona ha llevado el debate al terreno de las libertades individuales y la hipocresía social. Ha recordado que mueren muchas más personas por consumo de alcohol que por marihuana, pero el alcohol y el tabaco son las "drogas culturalmente admitidas". Por ello, se ha preguntado irónicamente por qué no se prohíbe también el alcohol o las bebidas azucaradas.

El psiquiatra ha planteado una pregunta clave sobre los límites del poder estatal: "¿Vamos a aceptar que el estado decida realmente qué conductas adultas son demasiado peligrosas para nosotros mismos?". Para Gaona, la cuestión es "dónde ponemos el límite" a la intervención del Estado en la vida privada de los ciudadanos.

Nuevos hábitos y el 'efecto rebote'

A pesar de las críticas, José Manuel Aguilar ha aportado una visión esperanzadora al señalar que ya "se está produciendo un cambio cultural". Según ha observado en su trabajo con universitarios, "las generaciones más jóvenes consumen mucho menos tabaco, mucho menos alcohol y cannabis". El contrapunto preocupante es el auge del vapeo, ya que "1 de cada 4 vapea", un hábito que "parece muy inocuo" pero que entraña un "daño terrible".

Este cambio de hábitos se refleja en las actividades sociales. Aguilar ha explicado cómo los jóvenes de ahora "quedan para ir al gimnasio", en contraste con generaciones anteriores que quedaban "para ir a tomar copas o hacer botellón". Sin embargo, Gaona ha alertado sobre el posible 'efecto rebote' de la prohibición, ya que para los adolescentes, adictos a las "conductas de riesgo", lo prohibido resulta "especialmente atractivo".

El experto ha advertido que "no sería extraño que a escondidas" los jóvenes busquen fumar, con la ayuda de "los más mayores", que "les faciliten el acceso al tabaco". La medida británica se perfila, por tanto, como un experimento social cuyas consecuencias, como se ha concluido en la tertulia, afectarán a todos y merecen ser observadas con atención.