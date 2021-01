"No tenemos que tener miedo a la influencia de las redes sociales en el lenguaje culto"

Fernando Vilches ha venido a hablar de los errores gramaticales que se cometen a día de hoy en España: “Siempre he querido transmitir lo poco que sé, todavía estoy dando clase en la Universidad, donde siempre me gustaba salir a la pizarra a darle a la tiza. Yo no soy un especialista, soy un estudioso de nuestro idioma. No soy maestro ni especialista, soy un humilde profesor”.

Ha preparado un libro que ha podido presentar en Fin de Semana con Cristina: “Le dediqué el libro a Gistau y a Paloma Tortajada, a quienes admiraba mucho”. Cuenta cómo están influyendo las redes sociales a los jóvenes, que dice “no están influyendo tanto como creemos. Siempre hemos tenido jergas juveniles que se ven en los jóvenes, que ahora cada vez son más mayores. Esto se acaba curando con el tiempo, pero son cosas de la edad que hay que saber comprender. Esto influye en las personas que no saben que esto es el español propio de la gente que lo usa en las redes, pero no en su medio normal”.

Ha querido tener el detalle de ensalzar los monólogos de los comunicadores de COPE, “que normalmente os salís y tenéis un texto perfecto”. Habla también de los académicos que se juntan y deciden aceptar ciertas palabras. Pero es llamativo, por ejemplo, que “acepten que las palabras que normalmente se utilizan por las personas, dándole un significado que no es el suyo”.

También es repetitivo el tema de si se dice español o castellano al referirnos de nuestro idioma. “Es igual. Fuera de España se conoce como español, pero el castellano es el idioma que proviene como dialecto del latín. Es nuestro idioma, igual que el español”.

Fernando, en su libro, hace referencia a las dudas de los Fósforos, por ejemplo, “a la podemita que decía que solo escuchan la COPE los fachas y los ignorantes o también dudas de imperativos, verbos o usos del léxico” comenta el escritor y profesor”