"Siendo el presidente de las primeras veces... no se puede descartar que Sánchez sea en el futuro el primer ex presidente que pueda ser juzgado"

La actualidad política de la semana ha estado marcada por un hecho sin precedentes en la democracia española: el ingreso en prisión de un diputado en activo. El protagonista es José Luis Ábalos, exministro de Transportes, quien ha sido enviado a prisión provisional y sin fianza por orden del Tribunal Supremo en el marco del caso Koldo. Este hito ha sido analizado en el programa 'Fin de Semana con Cristina', donde el colaborador Antonio Jiménez, en conversación con la presentadora Beatriz Pérez Otín, ha desgranado las posibles consecuencias de esta nueva situación para el Gobierno.

Un presidente de las 'primeras veces'

Según Antonio Jiménez, la entrada en prisión de Ábalos es un antes y un después y se suma a una serie de hitos inéditos bajo la presidencia de Pedro Sánchez, a quien ha calificado como "el presidente de las primeras veces". El analista ha recordado que "nunca antes un fiscal general del Estado en España había sido condenado e inhabilitado", ni la mujer o el hermano de un presidente habían sido objeto de investigación judicial. En este contexto, ha apuntado que "tampoco es descartable que Sánchez sea en el futuro el primer expresidente que pueda ser procesado o juzgado".

La clave, según Jiménez, reside en la futura colaboración de Ábalos y Koldo con la justicia para rebajar sus peticiones fiscales, que ascienden a 24 y 19 años de prisión respectivamente. Una declaración "ordenada y documentada" podría aclarar si "las mordidas sirvieron también para financiar al PSOE" y, sobre todo, si "Sánchez estaba al tanto" de las actividades de su círculo de confianza.

La trama apunta hacia la Moncloa

Las dudas sobre el conocimiento del presidente se han intensificado tras una entrevista de Ábalos en OK Diario antes de su ingreso en prisión, donde aseguró que Sánchez le informó de que la Fiscalía le estaba investigando en una causa secreta. Para Jiménez, si la información partió del fiscal general del Estado, este podría haber incurrido en "una ilegalidad".

Además, el exministro ha vuelto a señalar a Begoña Gómez por su presunta implicación en el rescate de Air Europa, recordando que ya advirtió al presidente sobre "lo de Begoña" cuando fue cesado. A esto se suman las declaraciones de Koldo sobre un supuesto "pitufeo en las primarias" del PSOE, presuntamente financiado con 100.000 euros procedentes de los negocios del suegro de Sánchez.

El horizonte penal de Koldo y Ábalos es dramático y deprimente. Lo normal es que terminen cantando" Antonio Jiménez Periodista

Para Jiménez, "el horizonte penal de Koldo y Ábalos es dramático y deprimente", por lo que "lo lógico es que terminen cantando". El colaborador ha insistido en que, más allá del recorrido judicial, existe una "responsabilidad in vigilando" de Pedro Sánchez, quien, en su opinión, "debería ya haber asumido esa responsabilidad política y dimitido" tras el encarcelamiento de dos personas de su máxima confianza.

Feijóo, entre la moción de censura y la calle

En este escenario, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha intensificado su estrategia para forzar un adelanto electoral. El presidente del PP ha convocado una concentración ciudadana en Madrid para protestar contra un Gobierno acosado por la corrupción y que, según Jiménez, "se niega a asumir que la legislatura está ya agotada" al no poder aprobar los presupuestos.

A pesar de la presión, Feijóo ha admitido su principal obstáculo para ir más allá: "No me faltan ganas para presentar una moción de censura, me faltan votos". Sin embargo, Antonio Jiménez considera que el líder del PP debería plantearla igualmente, aunque no saliera adelante, como una forma de "denunciar y evidenciar aún más la situación" de una legislatura "políticamente ya agotada, y ética y moralmente reprobable", y para poner contra las cuerdas a los socios de Sánchez.