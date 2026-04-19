Sánchez se atrinchera con la izquierda bolivariana mientras se multiplican los frentes internacionales

El repaso a la actualidad de este fin de semana con Beatriz Pérez Otín en el programa 'Fin de Semana' de Cristina López Schlichting, ha estado marcado por múltiples focos de tensión internacional y una creciente polarización política. Desde la cumbre de líderes progresistas en Barcelona hasta el choque diplomático por la visita de la opositora venezolana María Corina Machado a Madrid, el tablero global y nacional permanece agitado.

La izquierda internacional cierra filas en Barcelona

La ciudad de Barcelona ha sido el escenario de una cumbre de líderes progresistas iberoamericanos, donde los gobiernos de España, Brasil y México han acordado impulsar la ayuda humanitaria a Cuba. En un comunicado conjunto, piden "medidas urgentes para aliviar la situación económica y social" de la isla, al tiempo que defienden el respeto a su soberanía.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aprovechado el encuentro para defender el papel del progresismo y ha llamado a "recuperar el orgullo de ser de izquierdas". En un tono optimista, Sánchez aseguró que el tiempo de la "internacional ultraderechista" ha terminado, un mensaje que fue respaldado por dirigentes como Lula da Silva, quien elogió su papel destacando que "ha hecho algo extraordinario".

Porque los ultras y las derechas no gritan porque estén ganando, gritan porque saben que su tiempo se acaba" Pedro Sánchez

Machado en Madrid: de la medalla de Ayuso al desplante a Sánchez

De forma simultánea a la cumbre de Barcelona, la líder opositora venezolana, María Corina Machado, fue recibida en Madrid por una multitud de seguidores. Machado, que encarna la resistencia al régimen de Maduro, recibió la medalla de la región madrileña de manos de Isabel Díaz Ayuso y se reunió con líderes de la oposición, pero evitó un encuentro con Pedro Sánchez a pesar de haber sido invitada.

La propia Machado justificó su negativa a reunirse con el presidente español por la cumbre de Barcelona, donde se habló en su contra, afirmando que "es la demostración por la cual dicha reunión no es conveniente". Mientras, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunciaba un viaje a Venezuela para apoyar a Delcy Rodríguez y afirmaba que en el país existe "un temor del pueblo, y es que regrese Corina".

Críticas de Trump y Juan Carlos I y tensión en Ormuz y Ucrania

En el plano internacional, Irán ha vuelto a cerrar el estrecho de Ormuz, clave para el suministro mundial de petróleo y gas, en respuesta a los bloqueos de Donald Trump. A pesar de que Washington asegura que las negociaciones continúan, la tensión aumenta con el bombardeo de dos barcos indios y la muerte de un soldado francés de la ONU en un ataque en Líbano.

Por su parte, Donald Trump ha vuelto a cargar contra España, calificando su economía de "desastrosa" y asegurando que "da pena verla". El expresidente estadounidense vinculó sus críticas a la inversión en la OTAN, insistiendo en que los socios deben acercarse al 5% del PIB. El Gobierno español se defiende y recuerda que la economía creció un 2,8% el último año.

También Don Juan Carlos ha irrumpido en el debate público con unas críticas al Gobierno vertidas en el diario francés 'Le Figaro'. El rey emérito asegura que "con el gobierno actual las cosas deben ser muy difíciles para mi hijo", en alusión a Felipe VI. Juan Carlos I lamentó la reducción del papel institucional de la Corona y sugirió que la princesa Leonor debería asumir un "mayor protagonismo".

Con el gobierno actual las cosas deben ser muy difíciles para mi hijo" Don Juan Carlos

El convulso panorama internacional se completa con un tiroteo en Kiev (Ucrania) que ha dejado al menos seis muertos y 15 heridos. El atacante, un hombre de origen ruso con antecedentes, fue abatido. Además, Bulgaria celebra este domingo unas elecciones parlamentarias cruciales, las octavas desde 2021, que decidirán el rumbo del país entre la Unión Europea y la influencia de Rusia.